“HP ile tam bir fikir birliği içindeyiz”

Başbakan Tatar, gerek Kıbrıs konusu, gerekse ekonomik ve mali konular, aynı zamanda TC ile ilişkilerde UBP ile HP’nin tam bir fikir birliği içinde olduğunu belirtti

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetinin “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları” devam ediyor.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la birlikte kabine üyeleri ve bürokratlar Güzelyurt ve Lefke’nin ardından 3. toplantıyı önceki akşam İskele’de gerçekleştirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı toplantı İskele AKM’de saat 19.30’da başlarken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy dışındaki kabine üyelerinin tümü toplantıda hazır bulunarak, halktan gelen soruları yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar dört buçuk aylık UBP-HP hükümetinin bir kriz ortamında hükümete gelmesine rağmen, borçların ödenmesi, TC ile imzalanan mali protokol ve açılan yeni ihalelerle yeni bir döneme girildiğini ifade etti.

Hükümetin şu an 2020 bütçesi üzerinde çalıştığını ve yeni projelerle yeni kalemler üzerinde durduğunu anlatan Başbakan Tatar, 2021 ekonomik programı için bürokrat, müsteşar ve teknik heyetler seviyesinde de belli çalışmaların yapılmakta olduğunu ifade etti.

Tatar, İskele bölgesinin emirname bölgesi olması hasebiyle gündemde olduğunu, günün sonunda demokratik ve karşılıklı anlayış çerçevesinde dengelerin kurulmasının, hem yabancı yatırımcının ülkenin ekonomisini kalkındıracak hamlelerinin gerçekleşmesi, hem de gelecek nesillerin daha düzenli bir çevrede yaşamaları için önemli olduğun kaydetti.

Ülkenin gelişmesinde istikrarın önemine dikkat çeken Tatar, gerek Kıbrıs konusu, gerekse ekonomik ve mali konular, aynı zamanda TC ile ilişkilerde UBP ile HP’nin tam bir fikir birliği içinde olduğunu belirtti.