"Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet gelecek"

CTP'nin 47’nci kuruluş yıldönümünü resepsiyonunda konuşan Başkan Erhürman “On gün kaldı geriye. 47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçmeye hazırlanıyoruz hep birlikte. On gün sonra yeni bir defter koyacağız önümüze. Açacağız kapağını ve göreceğiz ki ilk sayfasında, ‘haysiyet, adalet, üretim ve hizmet’ yazıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 7 Ocak seçimlerinden CTP’nin galibiyetle çıkacağının artık belli olduğunu söyleyerek, “47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçiyoruz” dedi.



CTP dün akşam Lefkoşa Hidden Garden’da 47’nci kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, 47 yıldır barış, demokrasi ve adalet mücadelesi veren CTP’nin kutlama etkinliğinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın eşleriyle birlikte konukları kapıda karşıladı.



Parti tarihinin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin de yer aldığı etkinlikte grup RAST sahne aldı.



Sivil toplum örgütleri ve sendika yetkililerin de katıldığı gecede Güney Kıbrıs’tan siyasi parti ve sendika yetkilileri de yer aldı.





ERHÜRMAN: “UBP-DP HÜKÜMETİ YALAN VE TALANDAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI”



Gecede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir konuşma yaptı.



Konuşmasına, “CTP’yi kurda kuşa yedirmeyip bu günlere getirenler, CTP’yi, bu halkı, bu ülkeyi, çocuklarımızı, torunlarımızı kurda kuşa yedirmeyip çok daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlı olanlar, en zor koşullarda en ağır bedelleri ödemeyi göze alıp direnenler, bugün haysiyet, adalet, üretim ve hizmet için güçlerini birleştirenler, birliğin, mücadelenin, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyenler, umut yok diyenlere, ne demek umut yok, çalışır yaparız diye yanıt verenler, hepiniz hoş geldiniz” diyerek başlayan Erhürman; umudun, masanın başında, koltuklarda değil, sokakta olduğunu söyleyerek, bu umudu sokaktan devşirdiklerini kaydetti.



Her şeye rağmen çalışan, üreten, yaratan ülke insanına tek tek ulaştıklarını belirten Erhürman, ülkenin köklü sorunlarına çözümleri halkla birlikte ürettiklerini ifade etti.



Erhürman, “Nihayetinde bunların hepsini Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programımızda birleştirdik. Biz bunlarla uğraşırken, UBP-DP Hükümeti olarak onlar bildikleri tek işi yapmaya devam ettiler. 20 ay hükümette kaldılar, 20 ay boyunca en adaletsiz biçimde menfaat dağıttılar, hukuku ayaklar altına aldılar, yolsuzluğun, yalanın ve talanın görülmemiş örneklerini sergilediler ve tüm bunları halkın gözünün içine baka baka, göstere göstere yaparak bu günlere kadar geldiler” dedi.



“HAYSİYET, ADALET, ÜRETİM VE HİZMET GELECEK”



Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:



“On gün kaldı geriye. 47 yıllık mücadelenin müjdeli bir evresine geçmeye hazırlanıyoruz hep birlikte. On gün sonra yeni bir defter koyacağız önümüze. Açacağız kapağını ve göreceğiz ki ilk sayfasında, ‘haysiyet, adalet, üretim ve hizmet’ yazıyor. Sonra el ele vereceğiz hep birlikte ve yurttaşlarımızın yurdun dört bir yanında, hatta yurt dışında yazdıkları başarı hikayelerini toplumsallaştırarak, bu halkın başarı hikayesini o defterin sayfalarına hep birlikte yazmaya başlayacağız. Evet bu sistem değişecek. Evet, haysiyet, adalet, üretim ve hizmet gelecek. Bu sistem asla değişmesin diye uğraşanlar ‘umut yok’ diyorlar ya hani! Ne demek umut yok! CTP varsa umut var. Biz halkız, burada biz varız. Çalışır yaparız”.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasının sonunda Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, partinin kurucularından Hüseyin Celal ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eski başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Ömer Kalyoncu sahneye çağrılarak aile fotoğrafı çekildi, ardından pasta kesildi.