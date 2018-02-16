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Güvenoyu tamam sıra bütçede

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CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla güvenoyu aldı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı. Başbakan Erhürman, Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirtti

Güvenoyu tamam sıra bütçede
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Hükümet, güvenoyu aldı

Hükümet, 27 kabul, 22 ret oyu ile güvenoyu aldı. Başbakan Erhürman, hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu vurguladı

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel  Kurulu, saat 11.00’de, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için güven oylaması gündemiyle toplandı.

Ad okunarak yapılan açık oylamanın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay sonucu açıkladı. Hükümet için, 27 kabul, 22 ret oyu kullanıldı, 1 kişi de katılmadı.

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür etti. Hükümetin programda çizilen çerçeveden hareketle hızla hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erhürman, saygınlığın bu paralelde takdir edileceğini kaydetti.

Erhürman, hedefin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek, muhalefetin de yardımıyla bunun başarılacağına inanç belirtti.

Erhürman, Meclis’in saygınlığına uygun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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