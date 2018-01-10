Gürsel Uzun’dan UBP içinde liste iddiası

Seçimi birinci sırada bitiren Ulusal Birlik Partisi'nden Mağusa milletvekili adayı olan ancak seçilmeyen işadamı Gürsel Uzun, sonuçların netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilginç iddialarda bulundu.

Uzun, seçimler öncesinde başka bölgelerden adayların listeler dağıtarak kendisinin seçilmemesi için çalıştığını iddia etti.

İşte Gürsel Uzun’un yapmış olduğu açıklama:

“Pazar gün yapılan erken genel seçimde bana destek veren ve vermeyen herkese teşekkürler.. Vermeyenlere teşekkürüm kibarlıktan değil samimiyim..Verenler beni vekilleri yapmak isterken vermeyenler de beni ailem torunlarım arkadaşlarım ve işime dönmemi sağlamış olduklarından teşekkür...Söylemiştim sandıktan çıkarsam insanımız kazanır çıkmazsam şahsım diye..Öyle de oldu..Amma bir gurup daha var ki onlara özel olarak ayrı teşekkürü hak ediyor... Onlar da çıkmamam için gayret gösterenler veya bunlara müsade edenler.. Bir araya gelip toplantı yapıp bunu temizleyelim diyenler.. ilçemde olanları bir nebze anlıyorum da rakibim bile olmayan diğer ilçe listelerinde yarışıp da listelerini her yere gönderip buna şakın diyenlerin murad ettiklerini anlamakta zorlanmadım dersem yalan olur..Onlardan birileri istedi onlar da yaptı peki ya seçmen iradesine yapılan bu saygısızlığa neden müsade etti..Neyse bu durumda seçimi kaybettim amma halkımızı ve özelimi kazandım.. Halkımız kendilerine hizmette beni kaybetti gibi görülse de hizmet etmek için ille de Meclis’te olmanıza gerek yoktur.. Gönüller’ meclisinde benim sandalyem duruyor bunu da entrikayla listelerle insanlardan alamazsınız..Ben kaybettim Siz Kazandınız başka kimler kaybetti zaman gösterecek..Tekrardan Teşekürler KKTC...”