Güney başkanlık seçimi için sandık başında

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, seçime katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 30,2 olarak açıklandı

Güney Kıbrıs, başkanını seçmek amacıyla bugün sandık başında.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışıyor.

9 adayın hiçbirinin yüzde 50'yi aşan oy alamaması durumunda gelecek hafta, en çok oy alan 2 adayın yarışacağı ikinci tur seçim yapılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 07.00’DE BAŞLADI

550 bin 876 seçmenin toplam bin 122 seçim merkezinde oy kullanacağı Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Oy verme işlemi, 12.00 - 13.00 arasında verilecek bir saatlik aranın ardından saat 18.00’de sona erecek.

Lefkoşa’da 410, Limasol’da 305, Larnaka’da 181, Baf’ta 134, “Mağusa”da 54 ve yurt dışında 38 seçim merkezinin kurulacağı seçimlerde, Lefkoşa’da 213 bin 33, Limasol’da 152 bin 115, Larnaka’da 92 bin 795, Baf’ta 49 bin 765 ve “Mağusa”da 31 bin 485 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Nikos Anastasiadis’in Limasol’da “Latinio Lisesi’nde” sabah saat 09.00’da oy vereceği seçimde Papadoulos, Malas, Lillikas ve Hristu Lefkoşa’daki okullarda oyunu kullanacak.

657 KIBRISLI TÜRKLER OY VERECEK

11 bin 683 seçmenin bulunduğu yurt dışındaki vatandaşlar için, aralarında Yunanistan, İngiltere, ABD, İsveç, Fransa, Belçika, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerde 38 seçim merkezi kuruldu.

Yurtdışındaki seçim merkezlerinde oy kullanacakların yüzde 90’ı Yunanistan ve İngiltere’de bulunuyor. Yunanistan’da 5 bin 930, İngiltere’de ise 4 bin 117 kişinin oy kullanma hakkı var.

657 Kıbrıslı Türk’ün de oy kullanacağı seçimde KKTC’de yaşayan 283 Kıbrıslı Rum ve Maronit seçmen ise, Lefkoşa’nın Rum kesiminde kurulacak sandıklarda oy verecek.

ANASTASİADİS İLK SIRADA

Güney Kıbrıs’ta yapılacak Başkanlık seçimleri anketlerinin hepsinde Nikos Anastasiadis ilk sıradaki yerini korurken, Stavros Malas’ın son anketlerde, başa baş yarıştığı Nikolas Papadopulos’un önüne geçtiği belirtiliyor.

Dördüncü sırada yüzde 4,3 ile ELAM Başkanı Hristos Hristu, beşinci sırada yüzde 3,1 ile Yorgos Lillikas yer alıyor.

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen Başkanlık seçiminde, seçime katılım oranı saat 12.00 itibarıyla yüzde 30,2 olarak açıklandı.

Rum haber kaynaklarına göre, sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemine, 12.00 itibarıyla bir saat ara verildi. Oy verme işlemi saat 13.00’de devam edecek.

Sandıklar saat 18.00’de kapanacak ve oy sayım işlemine geçilecek. Sonuçların saat 20.30 gibi açıklanması bekleniyor.