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Görevden alma ve atamalara devam

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Görevden alma ve atamalara devam
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Sağlık ile Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü mevkiine Ceyhun Ümiter, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü mevkiine de Nazife Yılmaz atandı.

Görevden alma ve yeni atamalarla ilgili üçlü kararnameler, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ercan Akerzurumlu da 5 Nisan tarihinden itibaren görevinden alındı.

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