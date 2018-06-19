"Gazimağusa'nın her noktasına eşit hizmet götürdük"

Gazimağusa’nın gerçekleştirdikleri projelerle her geçen gün daha da geliştiğini görmenin ve buna katkı koymuş olmanın kendisi ve ekibi için en büyük övünç kaynağı olduğunu belirten Arter, 4 yılda kentin her noktasına eşit seviyede hizmet götürerek, hem hizmet kalitesini artırdıklarını, hem de halkın gündelik hayatını kolaylaştırdıklarını anlattı

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı adayı İsmail Arter, görevde bulunduğu 4 yılda kentin her noktasına eşit seviyede hizmet götürerek, hem hizmet kalitesini artırdıklarını, hem de halkın gündelik hayatını kolaylaştıracak ve sosyal yaşantısına katkı sağlayacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter, “Daha Yapacak Çok İşimiz, Gazimağusa’ya Kazandıracak Büyük Projelerimiz Var” başlıklı basın toplantısı düzenleyerek, devam eden ve yeni dönemde hedeflediği projeleri anlattı.

Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel’de gerçekleşen basın toplantısına, Demokrat Parti (DP) Gazimağusa İlçe Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Ali Yakar da katıldı.

Gazimağusa’nın gerçekleştirdikleri projelerle her geçen gün daha da geliştiğini görmenin ve buna katkı koymuş olmanın kendisi ve ekibi için en büyük övünç kaynağı olduğunu belirten Arter, projelerinin halkın ihtiyaçları doğrultusunda gündelik çözümler yerine orta ve uzun vadeli çözümler olduğunu kaydetti.

“Bizim yolumuz halkımıza temel belediyecilik hizmetleri yanında büyük projeleri hayata geçirerek şehrimizi dünya standartlarında bir kent haline getirme yoludur” diyen Arter, projelerinin 2020’li yıllara emin adımlarla ilerlemek hedefiyle hazırlandığını ifade etti.

“GAZİMAĞUSA KENT MEYDANI KAZANACAK”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, yeni dönem için ortaya koydukları projelerin ilk adımının bir kent merkezi yaratmak olduğunu belirterek, “Takdir edersiniz ki, bir kenti kent yapan meydanlarıdır. ‘İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) Çevre Düzenleme Projesi’ halen devam etmektedir. Bu projenin devamı niteliğinde ‘Gazimağusa Kent Parkı ve Meydan Düzenleme Projesi’ni yeni dönemde hayata geçireceğiz. Planlanan meydan, İsmet İnönü Bulvarı ile Hasan Barbaçolli Sokağı arasında yapılacaktır. (Yani Mağusa Gelişim Akademisi’nden (MGA) başlayacak, Lemar’a kadar devam edece” dedi.

Arter, proje sayesinde birbirinden kopuk olan Mağusa Gelişim Akademisi ve Mağusa Arena’nın birbirine bağlanarak, bütünlüklü bir hale getirileceğini projenin yürüyüş yolları, sosyal etkinlik alanları ve yeşil odaklı bir meydan düzenlemesini kapsayacağını ifade etti.

“GAZİMAĞUSA ŞEHİR MERKEZİ DENİZLE BULUŞACAK

Gazimağusa’yı denizle buluşturmak hedefi doğrultusunda iki plaja ek Derinya ve Silver Beach ile halkı denizle buluşturduklarını söyleyen Arter, yeni dönemde “Karakol - Gülseren Sahili Çevre Düzenleme Projesi” ile Gazimağusa halkını denizle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

“AŞIKLAR YOLU YENİDEN DÜZENLENEREK ŞEHRİMİZE KAZANDIRILACAK”

Arter, Hendek’in düzenlenmesi projesiyle entegre bir şekilde surların ve Hendek’in hemen yanından geçen, Aşıklar Yolu’nun halkın ve turistlerin kullanımına olanak verecek şekilde, yeni dönemde yeniden düzenleneceğini belirtti.

Arter, proje kapsamında mevcut araç yolu bir alta taşınarak bu yolda düzenleme çalışmaları yapılacağını, güvenliğin arttırılacağını, aynı zamanda seyir ve dinlenme terasları, korkuluklar ve ışıklandırma yapılarak gece/gündüz yaya ve bisiklet yolu olarak kullanılmasının sağlanacağını vurguladı.

GAZİMAĞUSA SPOR TESİSLERİ MERKEZİ

Sporun yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında sağlıklı nesillerin yetişmesi ve halkın spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmesi amacına yönelik olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Arter, “Gazimağusa Spor Tesisleri Merkezi”nin yeni dönemde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin arkasında Tuzla girişinde yapılacağını, projede kapalı yüzme havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol, tenis, futbol sahaları ve yeşil alanların yer alacağını anlattı.

“MUTLUYAKA SOSYAL VE SPOR TESİSLERİ KAZANACAK”

Mutluyaka’ya da sosyal ve spor tesisleri kazandıracaklarını kaydeden Arter, ilkokul binası ile saha arasında bulunan 52 bin m²’lik alana “Mutluyaka Sosyal Tesis ve Çevre Düzenleme Projesi” gerçekleştirileceğini, proje kapsamında parke döşemesiyle meydan oluşturulacak bölgede, piknik alanları, çağdaş düğün salonu, yeni bir halı saha, tiyatro etkinlik alanı, yürüyüş ve koşu parkurları ve ağaçlandırma çalışması yapılacağını belirtti.

“TUZLA SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR KAZANACAK”

Tuzla ile ilgili projelerini de anlatan Arter, sosyal ve kültürel yaşamı destekleme faaliyetleri kapsamında Tuzla bölgesine halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ağaçlandırma ve yeşil alanlar kazandıracaklarını ifade etti.

PİYALE PAŞA MAHALLESİ, SOSYAL TESİS VE SPOR ALANLARI KAZANACAK

Arter, halkın sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak geniş kapsamlı bir projenin Baykal, Çanakkale, Piyale Paşa ve Canbulat Mahalleleri’nin merkezinde bulunan, 15 Ağustos Bulvarı üzerindeki 8 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini belirtti.

MARAŞ BÖLGESİNE YENİ DÜĞÜNÜ SALONU

Maraş bölgesine yeni bir düğün salonu kazandıracaklarını belirten Arter, mevcut Döveç Düğün Salonu’nun çevre düzenlemesi yapılarak sosyal ve sportif ihtiyaçları karşılayacak seviyeye getirileceğini belirtti.

ÇAMLIK ALANIN DÜZENLENMESİ

“Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de tüm bölgelerimizde insanlarımızın yürüyüş yapabilecekleri, çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri alanları şehrimize kazandırmaktır” diyen Arter, Belediye binasının hemen karşısında bulunan 38 bin 700 m²’lik bir alanda “Çamlık Alanı ve Ersoy Birkan Parkı Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında, yürüyüş yolları, dinlence alanları, bisiklet yolları, otopark genişletme ve park alanları yapılacağını anlattı



SURİÇİ’NE KENT MÜZESİ VE SANAT GALERİSİ

Önemli hedeflerinin başında Suriçi’ni canlandırmanın geldiğini vurgulayan Arter, bu kapsamda, “Suriçi Kent Müzesi” ve “Suriçi Sanat Galerisi”nin yeni dönemde şehre kazandırılacak olan önemli kültür sanat merkezleri projeleri olduğunu belirtti.

Arter, “Müzede, sergilenecek objelerle halka ve ziyaretçilere, kent kültürü, önemli şahsiyetler ve Kıbrıs gündelik yaşantısının yalın bir dille anlatılmasının sağlanacağını, söyledi.

GÜLSEREN GÖLETİ REKREASYONU

Arter, “Dünyadaki sayılı sulak alanlardan biri olan ve her yıl yüzlerce Flamingo’yu ağırlayan Gülseren göletinde çevresel kriterler doğrultusunda iyileştirilme çalışmaları yapılacaktır. Hazırlanan ‘Gülseren Göleti Rekreasyon Projesi’ kapsamında bölgede kuş gözlem noktaları ve dinlenme alanları yapılacaktır” dedi.

AYLUKA GÖLETİ REKREASYONU

Ayluka göletinde de benzer bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Arter, göletin “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması nedeniyle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde hareket edildiğin, bu doğrultuda Çevre Dairesi ve DAÜ ile çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

TERMİNAL VE ANIT TİCARET MERKEZİ YENİLEMESİ

Arter, şehrin büyümesi ve artan nüfusa paralel olarak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan terminal ve Anıt Ticaret Merkezi’nin yeni dönemde yenileneceğini belirtti.

GAZİMAĞUSA TRAFİK MASTER PLANI VE ALT/ÜST GEÇİTLER

Arter basın toplantısında, Gazimağusa trafiğini rahatlatmaya yönelik olarak başlattıkları projelerin, yeni dönemde de geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

Arter, “Trafik Master Planı çalışmaları yeni dönemde bitirilecektir. Proje ile günden güne artan trafik sorununa çözüm getirilerek ulaşım planlaması yapılacak ve hazırlanmakta olan imar planının işlevsel olması sağlanacaktır” dedi.

Arter, bu projelere ek olarak, özellikle araç trafiğinin ve öğrenci nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaya güvenliği için, asansörlü, yürüyen merdivenli, çağdaş üst ve alt geçitler yapılarak özel çözümler getirileceğini kaydetti.

“SALAMİS YOLU TRAFİĞİ RAHATLAYACAK”



İsmail Arter, Salamis yolunu (İsmet İnönü Bulvarı) rahatlatacak ek güzergahlar projesi kapsamında, Hasan Barbacolli ile Köroğlu Sokak ve Faiz Kaymak Sokak ile Esmerim Sokak birleştirilerek alternatif yollarla Salamis Yolu trafiğinin rahatlatılmasının hedeflendiğini belirtti.

GAZİMAĞUSA BULVAR TRAFİĞİ DÜZENLEMESİ

Arter, Eşref Bitlis, Topçu Bulvarı ve Mustafa Kemal Bulvarı’na düzen getirecek olan ve tüm hazırlıkları tamamlanan proje ile liman giriş çıkışı kolaylaşmasının yanı sıra, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz yönüne, devamında Lefkoşa istikametine akan trafiğin farklı yönlere dağıtılmak suretiyle rahatlatılması, ayrıca hem yaya, hem de araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Arter, bu kapsamda güzergahta altyapı drenaj sistemi yapılacağını, elektrik / aydınlatma ve telefon hatlarının yeraltına alınacağını, servis yolları, park cepleri, bisiklet ve yaya yolları yapılacağını, Mustafa Kemal Bulvarı ve Topçu Bulvarı kesiştiği noktadaki trafik ışıkları kaldırılarak, çember yapılacağını, Serbest Liman çıkışı ve Anafartalar Caddesi’nin kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarının yeniden düzenleneceğini söyledi.

ATIK SU VE KANALİZASYON SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

Arter, kentin en önemli sorunlarının başında gelen atık su ve kanalizasyon sistemi hakkında da bilgi vermek istediğini belirten Arter yeni dönemde kentin tamamının kanalizasyon şebekesine bağlanmasının hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

ARITMA SİSTEMİNİN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI VE TARIMSAL KULLANIM

Kanalizasyon sisteminin geliştirilebilmesi ve kentin tüm bölgelerine ulaştırılabilmesi için yeni dönemde öncelikle atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını söyleyen İsmail Arter, “Atık su arıtma tesisinin hemen yanında yer alan alanda kapasite artırımı için gerekli yatırım yapılacaktır. Elde edilen arıtılmış atık suların tarımda kullanılması hedeflenmektedir” dedi.