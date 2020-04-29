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“Fiyatlar sabitlenmeli”

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Maske fiyatları fahiş. Fiyatlar sabitlenmeli” şeklinde konuştu

“Fiyatlar sabitlenmeli”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin muhalefetle ve sivil toplumla iş birliği yapmadığını savunarak, “Gelişmeleri basından ve sosyal medyadan öğreniyoruz. Bizlerin de görüşleri alınmalı, açılımlar böyle olmalıydı” dedi. 
COVİD 19 testlerinin uzun süredir pozitif çıkmadığını, halkta da bu nedenle bazı gevşemeler olduğunu kaydeden Ataoğlu, geçtiğimiz haftaki konuşmalarda gizli taşıyıcılardan ve geniş kapsamlı taramadan bahsedildiğini anımsattı. 
Ataoğlu,  bu virüsle daha önceden karşılaşmış olunabileceği konusunda tartışmalar olduğunu kaydederek, “Taramalar yapılsa, bu açılımlara ışık tutabilirdi” dedi.
Tedbirleri de değerlendiren Ataoğlu, “Maske fiyatları fahiş. Fiyatlar sabitlenmeli” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda konuşan, DP’nin seçimin 6 ay değil 1 yıl ötelemesinden yana olduğunu anımsatan Ataoğlu, süre olarak sıkıntı yaşanacağını, salgın devam ederse bir ötelemeye daha ihtiyaç doğacağını belirtti.
 

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