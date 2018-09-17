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Erhürman'dan siyasi eşitlik vurgusu

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Başbakan Erhürman "Kıbrıs Türk halkı siyasi eşitliğinin güvence altına alınmadığı herhangi bir modelin altında yer almayacak"

Erhürman'dan siyasi eşitlik vurgusu
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Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, siyasi eşitliğinin güvence altına alınmadığı herhangi bir modelin altında yer almayacağını vurguladı.
Başbakan Erhürman, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve heyetini kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde bu görüşmeleri yapmanın önemine işaret eden Bozkır, ziyaretin çok yararlı geçtiğini anlattı.
Bozkır görüşmelerde, bundan sonrası ile ilgili bir tablo oluştuğunu kaydetti. 
Crans - Montana sürecinin başarısızlığa uğradığını, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Türklerine azınlık statüsü tanımak istediğinin belli olduğunu anlatan Bozkır, bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.
“KKTC bir devlettir” diyen Bozkır, bugüne kadar getirilen bu yapının ilelebet payidar kalacağını söyledi.
Bozkır, Başbakan Erhürman’ı TBMM Dışişleri Komisyonu toplantılarından birine katılmaya da davet etti.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman da, ziyaretin BM Genel Kurulu öncesinde yapılmasının önemine değindi.
Kıbrıs Türk halkının, bu kadar yıllık mücadelenin ardından, siyasi eşitliğinin güvence altına alınmadığı herhangi bir modelin altında yer almayacağını vurgulayan Erhürman, müzakere sürecinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, dayanışma içinde yürütülmesinin önemine işaret etti. 

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