 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
34 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
61 0
 
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
21 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
27 0
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
168 0
banner82

"ENI'nin kararı olumlu"

banner27

"ENI'nin kararı olumlu"
banner267

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İtalyan şirketi ENI’nin Doğu Akdeniz’deki kararını olumlu karşıladığını belirterek, “ENI'nin kararının diğer şirketler tarafından da dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yazılı bir açıklama yaparak, ENI CEO'su Descalzi'nin açıklamalarını değerlendirdi. 

Taçoy, “Türkiye, bölgede eskisi gibi izleyip, sadece açıklama yapan bir devlet değil” ifadelerini kullanarak, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Proaktif bir politikayla Doğu Akdeniz'de gerekli adımlar atılıyor, ikazlar yapılıyor. ENI'nin kararını olumlu karşılıyorum. İtalyan şirket, Rumların oyununa, provakasyonuna gelmeyeceğini net olarak ortaya koymuştur. Bizler yeniden vurgulamak istiyoruz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin haklarını gözardı eden hiç bir adıma geçit verilmeyecektir. ENI'nın kararının diğer şirketler tarafından da dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.