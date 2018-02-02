"Ekonomi ve Enerji Bakanlığı güçlü ve donanımlı bir bakanlık"

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın son dönemlerde güçlü ve donanımlı bir bakanlık haline getirildiğini ve gelinen noktada devlet tarihinde ilk kez cari fazla ile bütçe fazlası olduğunu ifade eden Atun, bütün bunların planlı süreçlerin bir parçası olduğunu kaydetti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında oluşturulan koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Özdil Nami, günün ilk devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 13.30’da gerçekleştirilen törende, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Sunat Atun’dan görevi devraldı.

ATUN

Sunat Atun görevi devrederken yaptığı konuşmada, yeni hükümetin ve Özdil Nami’nin yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 2009 yılında organize edilmiş bir bakanlık olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın son dönemlerde güçlü ve donanımlı bir bakanlık haline getirildiğine işaret eden Atun, yapılan çalışmalara değindi ve bütün bu süreç içinde 2013-2015 ve 2016-2018 ekonomik protokollerine liderlik yaptığını anlattı.

Gelinen noktada devlet tarihinde ilk kez cari fazla ile bütçe fazlası olduğunu ifade eden Atun, bütün bunların planlı süreçlerin bir parçası olduğunu kaydetti.

Enerji kanadında yapılan çalışmalara da değinen Atun, bunlardan en önemlisinin kablo ile TC’den elektrik enterkonnekte projesi ve denizlerde gaz ve petrol araştırmaları olduğunu, bunların değerlendirilip, ticaretine ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Atun, bürokratları ile bir toplantı yaptığını ve Nami’nin yeni atanan bir Bakan olarak bazı ihtiyaçları olabileceği düşüncesiyle, 2 haftalık süreç içinde mümkünse izne çıkmayarak, görevlerinin başında olmalarını ve ihtiyaç halinde kendisine yardımcı olmalarını istediklerini kaydetti.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, bugüne kadar verdiği hizmetlerden ötürü Sunat Atun’a teşekkür ederek, Atun’un yaptığı görevleri yakından takip ettiklerini söyledi.

En büyük hedeflerinin Bakanlığı aldıkları yerden daha ileri taşımak olduğuna vurgu yapan Nami, halkın ve devletin hak ettiğinin bu olduğunu kaydetti.

Çalışmalarında bugüne kadar Atun’a yardımcı olan bürokratların kendisine de yardımcı olacağına inanç belirten Nami, ülkenin çok daha iyi yere gelmesinin herkesin ortak hedefi olduğunu belirtti.

Nami, Atun’un tecrübelerinden de faydalanmayı istediklerini sözlerine ekledi.