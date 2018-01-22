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Dörtlü koalisyon için parti başkanları düzeyinde görüşme

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Dörtlü koalisyon için parti başkanları düzeyinde görüşme
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 Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları, yeniden  bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın görüşmesi, saat 15.00’te başladı.

HP Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Koalisyon hükümeti için görüşmeler yapan 4 parti, bugün için “parti yetkilileri görüşmesi” planlamıştı. Ancak parti yetkilileri değil parti başkanları biraraya geldi.

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