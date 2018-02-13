Cumhurbaşkanlığı'ndan Özgürgün'e yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Özgürgün’ün Başbakanlığı döneminde, onaya gönderilen 124 kararnamenin 120’sinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak onaylandığını, aynı dönemde Cumhurbaşkanının imzalamayı uygun görmediği kararname sayısının dört olduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanının, onayına gönderilen kararname ve yasaları imzalamayarak Özgürgün Hükümetini çalışamaz hale getirdiği yönündeki açıklamaları yanıtladı. Burcu, “Cumhurbaşkanımızın onayına gönderilen kararname ve yasaları imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalışamaz hale getirdiği yönündeki açıklamalar, tümüyle geçersizdir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Burcu, “Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, haksız ve dayanaksız iddialarını Meclis kürsüsünde de sürdürdüğünü üzüntüyle gözlemledik. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın hükümetten gelen kararnameleri imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalıştırmadığı iddiaları üzerine bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekli olmuştur” ifadelerini kulandı.

Burcu, Özgürgün’ün Başbakanlığı döneminde, onaya gönderilen 124 kararnamenin 120’sinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak onaylandığını, aynı dönemde Cumhurbaşkanının imzalamayı uygun görmediği kararname sayısının dört olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayan kararnamelerle ilgili bilgi veren Burcu, “4 kararnameden ikisi, Özgürgün Hükümeti tarafından atanmış olmalarına karşın, iki üst düzey yöneticinin yine Özgürgün Hükümeti tarafından görevden alınmasına ilişkin kararnamelerdir. Cumhurbaşkanımız, Tarım Fonu’nun kullanımına ilişkin olarak hukuken tartışmalı bir talimata uymadıkları için söz konusu iki üst düzey yöneticinin görevden alınarak cezalandırılmalarının yerinde olmayacağını değerlendirerek, söz konusu iki kararnameyi imzalamamıştır” ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmeyen bir diğer atama kararnamesinin, seçime çok yakın bir tarihte, hakkında iddialar olduğu söylenen bir müdürün görevden alınmasına ilişkin olduğunu kaydeden Burcu, Cumhurbaşkanının “hakkında iddia var” dedikleri kişiyi bulunduğu görevden alırken daha üst bir makama atamayı öngören hükümet yaklaşımını uygun görmeyerek, bu kararnameyi onaylamadığını belirtti.

Burcu açıklamasında, “Dördüncü konu ise, kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve kamu vicdanını zedeleyen bir atamaya ilişkindir. Hükümeti denetlemekle sorumlu olan bir makamın iki yakınından biri ayrılırken yerine diğer yakının getirilmesini amaçlayan kararname, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmeyerek imzalanmamıştır” ifadelerine yer verdi.

“86 YASA İLK GELİŞTE, İADE EDİLEN 11 YASADAN 8’İ İKİNCİ GELİŞTE İMZALANDI”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, 22 ay görev yapan Özgürgün Hükümeti döneminde 86 yasanın ilk gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak onaylandığını, 11 yasanın ise gerekçeli bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edildiğini, bunlardan 8’inin ikinci gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konduğunu, şu an itibarıyla Meclis’te iade olarak 3 yasa bulunduğunu kaydetti.

“GÖRÜŞ TALEP EDİLEN 4 YASADAN BİRİ ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU, 3’Ü İÇİN GÖRÜŞ BEKLENİYOR”

Bunun dışında, 4 yasa hakkında hukuki gerekçelerle Anayasa Mahkemesi’nden Anayasaya uygunluk hakkında görüş talep edildiğini belirten Burcu, bunlardan birinin sonuçlanarak, Anayasaya aykırılık saptandığını, geriye kalan 3 yasa hakkında ise Anayasa Mahkemesi’nden talep edilen görüşlerin verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Burcu, “Tüm bu bilgilerden de açıkça görülmektedir ki, Cumhurbaşkanımızın onayına gönderilen kararname ve yasaları imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalışamaz hale getirdiği yönündeki açıklamalar, tümüyle geçersizdir” ifadelerini kullandı.