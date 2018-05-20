“Cumhurbaşkanlığı, her kesime eşit mesafede”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın tüm kesimleri kucakladığını ve her kesime eşit mesafe olduğunu vurguladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, ülke genelindeki orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, eğitimcilerin güncel gençlik sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İİT Olağanüstü Zirve Toplantısı için İstanbul’da bulunduğunu hatırlatarak, önemli günleri sadece bir resepsiyonla kutlamanın dışına çıkarak, ilgili kesimlerin düşünceleri ile değerlendirmelerini özgürce ifade ederek daha iyi bir geleceğe ulaşılmasına katkı koyabileceği çalışmalar da yapılmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları bütün etkinliklerde, resmi ziyaretler ve resepsiyonlarla kalmamayı, o günün anlamına uygun, katılımcıların istek ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla farklı programlar uygulamaya başladıklarını anlatan Meral Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da hem gençler hem de okul müdürleri ve yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda eş zamanlı toplantıların yapıldığına dikkati çekti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle de ülke genelindeki liselerden öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile çalıştay düzenlediklerini ifade eden Meral Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece resepsiyonlar vermediğini, toplumun tüm kesiminden, her yaş grubundan insanların düşüncelerinden faydalanarak, toplumun ihtiyaçlarını onların ürettikleri ile yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı olarak önderlik yaptıklarını kaydetti.

HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen ve okul müdürlerinin çok kilit ve stratejik görevde olduğunu, kuşaklar arası köprü vazifesi gördüğünü; hem bir önceki kuşağı temsil ettiğini, hem de yeni kuşağın topluma adaptasyonunu sağladığını belirterek, toplumda öğretmenlerin bu uyumu başarı ile yerine getirmeye çalıştığını gözlemlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın, devletin çatısı olarak toplumun tüm kesimlerini kucakladığını, her kesime eşit mesafe olduğunu ve her kesiminin ihtiyaçlarını gözettiğini ifade eden Hüdaoğlu, bu toplantıda öğretmenlerin aktaracağı bilgi ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çocuklar, gençler ve eğitimle ilgili konulara çok özenle yaklaştığını anlattı.

Hüdaoğlu, daha önceki yıllarda yapılan eğitim ve Temiz Düşün konulu çevre çalıştaylarından çıkan sonuçlardan yararlanıldığını belirtti. Temiz Düşün’ün gösterişsiz ama ince ince dokuyarak çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan, uzun soluklu bir kampanya olduğunu belirten Hüdaoğlu, Temiz Düşün proje yarışmanın devam ettiğini, 25 Mayıs’ta yarışmaya başvuruların sona ereceğini söyledi. Hüdaoğlu, öğrencilerin, bu sürece dahil edilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ise toplantıda Cumhurbaşkanlığı Eğitim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.