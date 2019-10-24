"Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  Rumlarla müzakere yapmasına karşıyız"

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rumlarla müzakere yapmasına karşı olduklarını ifade eden UBP Genel Sekreteri Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı’na, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girerken, artık hiç bir müzakere süreciyle uğraşmamasını önerdik. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplumun büyük bir kesiminin görüşünü artık yansıtmadığına inanıyoruz “ dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın artık toplumun büyük bir kesiminin görüşünü yansıtamayacağını savunarak, cumhurbaşkanı seçiminin yaklaştığı da göz önünde bulundurulduğunda Akıncı’nın Rumlarla müzakere yapmasına karşı olduklarını ifade etti.

Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda partinin birlik içinde olduğunu ve tek ses verdiğini ifade ederek “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni seven bir adayımız mutlaka olacak “ dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersan Saner, BRT'de yayınlanan 45+ programında güncel konuları değerlendirdi.

Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı’na, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girerken, artık hiç bir müzakere süreciyle uğraşmamasını önerdik. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplumun büyük bir kesiminin görüşünü artık yansıtmadığına inanıyoruz “ dedi.

Saner, Kıbrıs Türk halkı olarak, 3’lü görüşme, 5’li görüşme ile uğraşmaktan çok 60 yıldır devam eden ve bir sonuç alınamayan bu sürecin artık nereye kilitlenmesi gerektiği üzerinde durulması zamanının geldiğini vurguladı.

Saner, 1968’den bugüne tartışılmamış konu, konuşulmamış kelimenin dahi kalmamasına rağmen, adada neden hala bir çözüme ulaşılamadığını sorarak, “Adada barış vardır. Eksik olan bunun bir çözümle taçlandırılmasıdır” dedi.

Saner, çözüme ulaşılamamasının sebebinin Rumların paylaşmaya yaklaşmayan tavrı olduğunu vurguladı.

Rum tarafının, Kıbrıs’ın resmi temsilcileriymiş gibi gösterilmesinin dünyanın ayıbı olduğunu belirtilen Saner, AİHM’nin hep savunduğu insan hakları ve demokrasiye Kıbrıslı Türkler açısından da bakması gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “KKTC’yi seven ve KKTC ‘ye inanan bir KKTC vatandaşımızı biz mutlak surette cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz” diyerek parti içinde de tek ses olunduğunun mesajını verdi.

Saner, “Bir olmamak için sebep yok “ dedi

“Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aday belirleme konusunda UBP’de herhâlde en çok baskı hisseden kişi Genel Sekreter olarak benim” diyen Saner, UBP olarak adaylarını belirlerken çok detaylı bir çalışma içinde olduklarımı ifade etti.

Aday belirleme konusunda UBP'nin bir kamuoyu yoklaması yaptırdığını ve ekim ayı sonunda buradan çıkacak sonucun ve izlenecek yolun UBP yetkili organları ve Parti Meclisi’nin onayıyla halkla paylaşılacağını belirtti.

Saner “Tüzüğümüzde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak kişiyi Parti Meclisi belirler ifadesi çok nettir. KKTC’yi seven ve KKTC ‘ye inanan bir KKTC vatandaşımızı biz mutlak surette cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz” dedi.

“Sonuç olarak UBP’de tek ses çıkacak mı?” sorusuna, partinin son seçim dönemindeki “biriz” sloganını hatırlatarak yanıt veren Saner, “Partinin bir olmaması için hiç bir sebep görmüyorum” dedi



110 kişilik Parti Meclisinin alacağı kararın tabanın sesini çok net vereceğine inandığını söyleyen Saner, UBP'nin, gösterdiği adayın kazanması için de her şeyi yapacağını ifade etti.

Sadece UBP olarak düşünmemek gerektiğini, KKTC’yi seven ve bağlı olan başka bir adayın yarışa girebileceğinin kararlaştırılması üzerine iş birliği ve diyalog içinde olunabileceğini; en iyi adayın UBP'den olması halinde ise onların UBP’nin yanında olması gerektiğini belirten Saner UBP’nin adayının daha kolay kabul görebileceğine inandığını söyledi.

“Ortaya çıkan sonuç hükümet ortağınız ile görüşülecek mi?” sorusuna karşılık ise Saner “Görüşmemek abesle iştigal olur. Onların fikirlerine de saygı duyuyoruz. Hükümet ortağı olarak birbirimizden ayrı hareket edersek bu hükümet işlerine de yansıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı farklı, hükümet etmek farklı bir kulvardır “ dedi.”