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CTP üç ilçede aday göstermedi

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CTP Parti Meclisi Haziran 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran 10 adayı onaylarken, 4 bölgede ön secim veya parti tüzüğüne uygun çalışmayla adaylar belirlenecek. Bu arada üç ilçede ise aday göstermeyecek

CTP üç ilçede aday göstermedi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi dün akşamki toplantısında Haziran 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran isimleri onayladı. 14 bölgede adaylık başvurusu alan Parti, 10 bölgede adaylarını netleştirirken Yeni Boğaziçi’nde bu akşam yapılacak ön seçimle, Mağusa, Değirmenlik ve Mehmetçik’te ise parti tüzüğüne uygun olarak yapılacak çalışmalar ile gerekli olması durumunda yapılacak ön seçimle adaylar netleşecek.

Onaylanan isimler şöyle:

Gönyeli belediye başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy belediye başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar belediye başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale belediye başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı belediye başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan belediye başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen belediye başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt belediye başkan adayı Osman Bican, Lefke belediye başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz belediye başkan adayı Suphi Coşkun.

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