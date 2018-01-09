banner107
banner69
Enes Ünal tarihe geçti
Enes Ünal tarihe geçti
7 0
44 0
 
6 0
Doğan, Türkiye’de bileniyor
Doğan, Türkiye’de bileniyor
23 0
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
270 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
40 0
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
18 0
banner82

CTP PM, UBP ile koalisyona hayır dedi

banner27

CTP PM, UBP ile koalisyona hayır dedi

CTP Parti Meclisi'nin bu akşam yapmış olduğu seçim sonuçlarıyla ilgili toplantısı sonrasında Genel Başkan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak UBP ile bir koalisyonda yer almayacaklarını açıklayarak diğer koalisyon ihtimallerini değerlendireceklerini açıkladı.

CTP Parti Meclisi bu akşam yaptığı toplantıda oy birliğiyle aşağıdaki kararı almıştır:
Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yaptığı açıklamanın ardından CTP PM toplanmış ve seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Seçim sonuçları çerçevesinde teamüller gereği Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi genel başkanına vermesi ve UBP genel başkanının Parlamento’ya giren siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda, CTP PM, Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren yurttaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye saygı duymakla birlikte, seçim sürecinde açıklamış olduğumuz gibi bu dönemde UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almamızın mümkün olmadığını açıklama gereksinimini duymuştur. UBP’nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.