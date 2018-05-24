CTP destek vereceği ittifak adaylarını açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), yerel seçimlerde aday çıkarmayacağı belediyelerde destek vereceği ittifak adayları ile bağımsız adayları açıkladı.



CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi kararı uyarınca desteklenecek ittifak adayları şunlar:



Lefkoşa’da Toplumcu Demokrasi Partisi adayı Mehmet Harmancı, Vadili’de Halkın Partisi adayı Erhan Kaya, Paşaköy’de Halkın Partisi adayı Mehmet Aktaş ve Tatlısu’da Demokrat Parti adayı Ahmet Hayri Orçan.



Parti Meclisi kararıyla destek verilecek bağımsız adaylar ise şunlar:



İskele’deFikret Civisilli, Büyükkonuk’taMustafa Haset, İnönü’de Ali Öncü veBeyarmudu’ndaEthem Akmercan.



Toplam 28 belediyeden 15’inde seçimlere kendi adayıyla katılma kararı alan CTP; Lapta, Alsancak, Esentepe, Yenierenköy ve Çatalköy’den oluşan 5 belediyeyle ilgili değerlendirmelerini ise sürdürüyor.



CTP, 28 belediyenin tümünde belediye meclis üyesi adayı çıkarma kararı da almıştı.