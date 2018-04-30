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CTP 16 bölgede aday gösteriyor

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CTP 16 bölgede aday gösteriyor
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 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. 

Geçtiğimiz haftaya kadar 13 bölgede adayını belirleyen CTP, dün Değirmenlik Belediye Başkan adaylığı için yapılan ön seçimle Ali Karavezirler’i belediye başkan adayı olarak belirledi. 

CTP 16 BÖLGEDE ADAY GÖSTERECEK

CTP’den yapılan açıklamaya göre, yerel seçim hazırlıkları hakkında bilgi veren Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP’nin 16 bölgede aday göstereceğini, geriye kalan bölglerde ise öngörülen işbirliği çerçevesinde aday göstermeyerek diğer parti adayları veya bağımsız adaylara destek verileceğini ifade etti. 

Sorakın, belediyeler reformunun bir yıl içinde hayat bulması için hükümetin gerekli çalışmaları yürüttüğünü ve bu işbirliğinin kurulmasında da sözkonusu çalışmaların etkili olduğunu kaydetti. 

Bu akşam geriye kalan Girne ve Çatalköy adaylarının, toplanacak Parti Meclisi’nin bilgisine getirileceğini belirten Sorakın, önümüzdeki günlerde gerekli olması durumunda ön seçime gidilerek sürecin tamamlanacağını vurguladı.

14 BÖLGE BELİRLENDİ 

Parti Meclisi tarafından onaylanan isimler şöyle:

Gönyeli belediye başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy belediye başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar belediye başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale belediye başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı belediye başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan belediye başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen belediye başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt belediye başkan adayı Osman Bican, Lefke belediye başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz belediye başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi belediye başkan adayı Sertaç Yalçın, Mehmetçik belediye başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Mağusa belediye başkan adayı Erol Adalıer, Değirmenlik belediye başkan adayı Ali Karavezirler.  
 

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