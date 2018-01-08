Çetin Sadeli'nin inanılmaz oy sayısı

Ülkede dün yapılan 2018 Erken Genel seçim sonuçları netleşirken seçime bağımsız olarak katılan 9 adaydan Lefkoşa'dan seçime giren Çetin Sadeli'nin almış olduğu oy sayısı dikkat çekici. Sosyal medyada Mehmet Ekin Vaiz tarafından propagandası yürütülen Çetin Sadeli'nin almış olduğu 3 bin 247 oy bugüne kadar bağımsız aday olarak seçime katılanlar arasında en çok oy alan kişi olmasına neden oldu

Seçime katılan 9 bağımsız adayın aldıkları oylar da şöyle:

AshrafFaiq: 357, Osman Zorba: 487, Çetin Sadeli: 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük: 293, Cuma Ülker: 429, Korhan Ekcan: 415, Gül Çataloğlu: 564, Ayhan Korel: 651, Ali Sanatkar: 508