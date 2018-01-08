banner107
banner69
Hascan yuvaya dönüş yolunda
Hascan yuvaya dönüş yolunda
263 0
Bağımsızlık halinde Messi serbest
Bağımsızlık halinde Messi serbest
35 0
 
Salah
Salah "Yılın Afrikalı Futbolcusu"
16 0
263 0
70 0
185 0
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
61 0

Çetin Sadeli'nin inanılmaz oy sayısı

banner27

Çetin Sadeli'nin inanılmaz oy sayısı

Ülkede dün yapılan 2018 Erken Genel seçim sonuçları netleşirken seçime bağımsız olarak katılan 9 adaydan Lefkoşa'dan seçime giren Çetin Sadeli'nin almış olduğu oy sayısı dikkat çekici. Sosyal medyada Mehmet Ekin Vaiz tarafından propagandası yürütülen Çetin Sadeli'nin almış olduğu 3 bin 247 oy bugüne kadar bağımsız aday olarak seçime katılanlar arasında en çok oy alan kişi olmasına neden oldu

Seçime katılan 9 bağımsız adayın aldıkları oylar da şöyle:

AshrafFaiq: 357, Osman Zorba: 487, Çetin Sadeli: 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük: 293, Cuma Ülker: 429, Korhan Ekcan: 415, Gül Çataloğlu: 564, Ayhan Korel: 651, Ali Sanatkar: 508

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.