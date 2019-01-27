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Çavuşoğlu ile Özersay baş başa görüştü

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Çavuşoğlu ile Özersay baş başa görüştü
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay önceki akşam baş başa bir yemekte buluştu.

Çavuşoğlu’nun adadan ayrılmadan önce son görüşmesini Kudret Özersay ile yapması dikkat çekti.

Öte yandan Çavuşoğlu ve Özersay her zamankinden farklı olarak bu kez heyetler arası değil başbaşa bir yemekte bir araya geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özersay “Akşam, gün içerisinde gerçekleşen görüşmelerin ve dış politika konularının genel bir değerlendirmesini yapma imkanımız oldu. Samimi bir diyalog ve işbirliği temelinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu dün saat 15.00 sıralarında KKTC’den ayrıldı.

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