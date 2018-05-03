BM Lute'nin atandığını yalanladı

BM, Jane Holl Lute’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman’ı olarak atandığı haberlerini yalanladı. BM Basın Sözcü Vekili Farhan Haq, dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Bu noktada söyleyebileceğim, şu anda Kıbrıs’a bir Genel Sekreter Özel Danışmanı atanması planı yoktur” dedi.



TAK muhabirinin BM’nin resmi web sitesinden aldığı bilgiye göre, Haq, olağan basın toplantısı sırasında bir gazetecinin “Lute’nin Kıbrıs’a geçici olarak özel danışman atandığı yönünde haberler var, BM’de başka görevleri ve kendisinin bir çok iş ve görevleri var, atamayı doğrulayabilir misiniz?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:



“Bu noktada söyleyebileceğim, şu anda Kıbrıs’a bir Genel Sekreter Özel Danışmanı atanması planı yoktur. Geçtiğimiz sene gerçekleşen Kıbrıs konferansının kapanışında Genel Sekreter tüm tarafları anlamlı bir barış süreci için koşulların yeniden olgunlaşıp olgunlaşmayacağına dair tutumlarını, yakın gelecekte değerlendirmeleri için cesaretlendirmişti. BM bu değerlendirmelerinin sonuçlarını ve önümüzdeki dönemle ilgili görüşlerini belirlemek için taraflarla temastadır.”



Haq, “Jane Holl Lute konusunda hiç bir şey yok mu?” sorusu üzerineyse, “Şu anda söyleyebileceğim bu. Bunun ötesinde açıklayacak bir şeyim yok” yanıtını verdi.