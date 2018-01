"Bir an önce devletin ve kurumlarının itibarının sağlanması gerek"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Özersay, "Bir an önce devletin ve kurumlarının itibarının sağlanması ve bu ülkede, bu ülkeye ait olmayan linç kültürünün önüne geçilmesi gerekir. Bunun için de buna sebebiyet verenlerin bir an önce cezalandırılması gerekir.”

Ülkede dün yaşanan olaylarda ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşandığını ifade eden Özersay, “Maalesef hem demokrasimiz, hem Cumhuriyet Meclis’imiz, hem de devletimizin itibarı zedelenmiştir. Bunun bir an önce önüne geçilmesi için caydırıcı nitelikte tedbirler alınması ve bu olaylara sebebiyet verenlerin mutlaka cezalandırılması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ardından, Halk Parti Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü.

“KOALİSYON ÇALIŞMALARI DAHA İLERİ NOKTAYA TAŞIMAYA ÇALIŞILACAK"

Kudret Özersay, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir durum değerlendirmesi yaptıklarını ve hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde özellikle dörtlü koalisyon kurulması ihtimaliyle bu konuda gelinen noktaya ilişkin görüşlerini aktardıklarını söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın parti başkanlarıyla görüşmesi ertesinde Anayasa’nın hükümleri ve teamüller çerçevesinde görevi kime vereceği değerlendirmesini yapacağını ve görevi kime vereceğini belirleyeceğini belirtti.

Çok bir zaman kalmadığını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir iki gün içinde kararını vereceğini düşündüğünü dile getiren Özersay, bugün öğleden sonra 4 parti başkanın bir araya gelerek, koalisyon çalışmalarını daha ileri noktaya taşımaya çalışacağını kaydetti.

“ÜLKE İÇİN KARA LEKE.. HEM DEMOKRASİ, HEM MECLİS, HEM DE DEVLETİN İTİBARI ZEDELENDİ”

Ülkede dün yaşanan olaylara da değinen Kudret Özersay, Meclis’in açıldığı günün ülke için adeta bir kara leke olduğunu ve yaşanan olayların herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Özersay şöyle devam etti:

“Halk Parti olarak, bir provokasyon ya da birden fazla provokasyon sonucunda olsun, hiç fark etmez, kimsenin bu tür şiddet faaliyetlerine başvurmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Kim ne derse desin, çok ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu kanaatindeyiz. Başbakan Özgürgün’ün yaptığı açıklamayı bir miktar dinleme fırsatım oldu, biz kesinlikle katılmıyoruz. Ortada ciddi bir güvenlik zafiyeti vardır.”



Özersay, “Hem bu eylemlere müdahale edilmesi, ya da olması gerektiği gibi müdahale edilmemesi; hem Meclis’in dış güvenliğinin sağlanması, hem de Meclis’in iç güvenliği anlamında bir zafiyet söz konusu” dedi.



Kudret Özersay, şöyle devam etti:



“Maalesef hem demokrasimiz, hem Cumhuriyet Meclisi’miz, hem de devletimizin itibarı zedelenmiştir. Bunun bir an önce önüne geçilmesi için caydırıcı nitelikte tedbirler alınması ve bu olaylara sebebiyet verenlerin mutlaka cezalandırılması gerekir. Dün akşamdan itibaren bizim HP olarak takip ettiğimiz konu budur. Bir an önce devletin ve kurumlarının itibarının sağlanması ve bu ülkede, bu ülkeye ait olmayan linç kültürünün önüne geçilmesi gerekir. Bunun için de buna sebebiyet verenlerin bir an önce cezalandırılması gerekir.”