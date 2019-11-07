“Beşli görüşmenin kapısı aralanmalı”

AKEL ve CTP heyetleri bir araya geldi.Erhürman ve Kiprianu, Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmenin, beşli görüşme kapısının aralanması gerektiğini kaydetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 25 Kasım’da Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak üçlü görüşme sürecini desteklemek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere başlattığı ziyaretlerin ilkini AKEL’e gerçekleştirdi.

Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, dün sabah AKEL Genel Sekreteri AndrosKiprianu ve heyetiyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin sonunda basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman ve AKEL Genel Sekreteri AndrosKiprianu, 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak olan üçlü görüşmenin Kıbrıs halkları açısından büyük önem taşıdığını ve bu görüşmenin ardından garantör ülkelerin de katılacağı beşli görüşme kapısının aralanması gerektiğini kaydetti.

Erhürman’a AKEL ziyaretinde Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa milletvekili Özdil Nami ve MYK üyeleri Asım Akansoy ile Muhittin Tolga Özsağlam eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basın açıklamasında, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek zirvede iki liderden siyasi irade göstermelerini beklediklerini kaydetti. CransMontana zirvesinden sonra BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’in, geçmiştekilerden farklı, sonuç odaklı, geçmiş mutabakatların kabulüne dayanan ve ucu açık olmayan bir müzakere sistematiği gerektiğini söylediğini anımsatan Erhürman, başta siyasi eşitlik olmak üzere Kıbrıs Sorununa ilişkin temel parametrelerin ne olduğunun da belli olduğunu dile getirdi.

Erhürman, son olarak bu yıl çıkan BM Güvenlik Konseyi kararıyla siyasi eşitliğin ve içeriğinin bir kez daha teyit edildiğinin altını çizdi ve Guterres’inCransMontana’dan sonra yaptığı açıklamalara ve özellikle siyasi eşitlikle ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına sahip çıkma iradesini göstermesinin önemine vurgu yaptı.

Berlin’deki üçlü görüşmede BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’in açıklamalarında yer alan unsurlar ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesi içinde hareket edilmesi halinde akabinde beşli görüşmenin mümkün olabileceğini ifade eden Tufan Erhürman, “hem iki tarafın siyasi iradesi, hem de Genel Sekreter’in bugüne kadarki BM müktesebatına ve CransMontana’dan sonra söylediklerine sahip çıkma iradesi Berlin’de belirleyici olacaktır” dedi.

Erhürman, çabalarının Berlin’den beşli görüşmenin kapısı aralanarak çıkılmasına katkı koymak olduğunu belirtirken, 25 Kasım’daki zirvenin ardından AKEL ile yeniden bir araya geleceklerini açıkladı.