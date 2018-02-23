“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Komite'de onaylandı

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği yetkilileri ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımıyla görüşerek çalışmalarını tamamladı ve oy birliğiyle onayladı

Belediyelerin yaşadığı mali sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun pazartesi yapılacak toplantıda görüşülecek.

Komite bugün, bir süre Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın da katıldığı toplantısında, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği yetkilileri ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımıyla görüşerek çalışmalarını tamamladı ve oy birliğiyle onayladı.

Genel gerekçesine göre tasarı, “mali sorunlar içerisinde olan belediyelerin personel giderlerini yasanın belirlediği yöntemle uyumlaştırması ve belediyelerin birikmiş prim borçları ile vergi borçlarının yapılandırılması için öngörülen tarihlerin, belediyelerin mali açıdan sürdürülebilirliğini ve denkleştirmeyi sağlamak, var olan hukuki sorunları çözebilmelerine olanak sağlayabilmeleri amacıyla” hazırlandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, tasarıyla, belediyelerin personel giderlerinin düzenlemesini herhangi bir hukuki ve mali sorunla karşılaşmadan sürdürülebilir şekilde yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla öngörülen sürenin 2 yıl daha uzatılması kabul edildi.

Yapılan düzenleme ve değişiklikle, belediyelerin, halen birikmiş prim borçlarının ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kurallar öngören esas yasanın geçici ikinci maddesinde yapılan ilaveyle, ilgili belediyenin konuyla görevli bakanlıklarla mutabakat sağlayamaması halinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın tek taraflı olarak taksitlendirmeyi yapabilmesine olanak sağlandı.

Yasanın yürürlüğe giriş tarihi de 1 Ocak 2018 olarak düzenlendi.

Komitede onaylanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun pazartesi yapacağı toplantının gündemine alındı.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.