Erhürman “İvedilik; acele bu işi yapmanız gerektiğini öngörür. Oysa bu şekilde bir yasa tasarısı getirdiğinizde bu işi acele yapamayacaksınız. Çünkü Meclis komitesinde günler, belki aylar süren görüşmeler olacak. Bir de biliyorsunuz bütçe görüşmeleri yaklaştı. Bütçenin içine kadar bu iş geçmezse zaten bu iş Ocak ayına kalacak. O zaman attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek demektir”

BRT'de yayınlanan ve sunuculuğunu Pembe Paşaoğluları'nın yaptığı Birinci Boyut programına konuk olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te dün ivediği alınan Şans Oyunları Yasa Tasarısı ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Ülkede temel sorunun planlama sorunu olduğuna değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yatırım ortamının iyileştirilebilmesi açısından da öngörülebilirlik sorununa dikkati çekti.

“TURİZMİ PLANLAMAK BU ÜLKEDE EKONOMİ AÇISINDAN YAPILACAK EN CİDDİ İŞTİR”

“Bu ülkede turizmi planlamak yapabileceğimiz en ciddi iştir.Neden öyledir? Turizm bizim öncü sektörümüzdür. Yılda 960 Milyon Dolar gelir getirdiğini düşündüğümüz verilere göre öyle olan bir sektördür. Dolayısıyla turizmi planlamak bu ülkede ekonomi açısından yapılacak en ciddi iştir. Turizmi planlamaktan kastım da hangi yıllar içerisinde nerelere ulaşacağınızı belirlemeniz, hedeflerinizi koymanız. Ve ondan hareketle mevzuatta birtakım değşiklikler yapmanızdır”.

“HÜKÜMETTEN CİDDİYET BEKLERDİM”

“Benim hükümetten beklediğim ciddiyet şu idi. Otururlar, çalışırlar ve bize Meclis’te derler ki önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde veya 10 yıl içerisinde biz casino sayısının şu noktaya, yatak sayısının da bu noktaya varmasını hedeflemekteyiz. Casino sayısı şu noktaya, yatak sayısı da bu noktaya varırsa bizim öngörülerimize göre şu kadar daha gelirimizde artış olur bu nedenle biz bu yasayı önünüze getiriyoruz. Bu yasa tam da koyduğumuz hedefleri içeriyor. Bunu koyduğunuz zaman iki şeyi birden getirisiniz.Turizmi planlamış olursunuz, ikincisi de turizm alanında yatırım yapacak yatırımcı da hangi sürelerin içerisinde ne yaparsa buralardan ön izin ve izin alabileceğini bilmiş olur.Herkes önünü görür”….

“SAYIN BAŞBAKAN YATIRIMCININ KAFASINDA BELİRSİZLİK DE YARATIYOR”

“Sizin planlamanız muhalefetin desteklemediği bir planlama olabilir. Ama kendinize göre bir planlamadır. Ve planlamayı yapma görevi de elbette hükümette olanlarındır.Şimdi hükümette olanlar bizimle bir plan paylaşmıyorlar. Ne kadar süre içerisinde kaç casinoya, kaç yatak sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ortaya koymuyorlar. Bununla ilgili bir hazırlık yok. İkincisi öngörülebilirliği sağlamıyorlar. Yani yatırımcı hangi durumda başvurursa ön izni alabilecek bunu bilmiyor. Üstüne üsttük sayın Başbakan kürsüye çıkıp biz hükümetiz istediğimiz durumda reddedebiliriz başvuruları. O zaman sayın başbakan yatırımcının kafasında bir belirsizlik de yaratıyor”…

“MECLİS’E NİYE GELSİN Kİ!”

“Hükümet söylediklerimiz üzerine bir hata yaptıklarını fark ediyorlar ama yasayı çekip düzeltelim ona göre getirelim demiyorlar ve cevapları hep birlike komitede düzeltelim oluyor. Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nda bu kadar eksik var iken neden komitede görüşülmesi için ivedilik alınıyor? Bütün bu eksiklikler hükümetin kontrolündeki kurumlar tarafından tamamlanabilecek.O zaman niye Meclis’e gelsin ki?”…

“Şans Oyunları Yasa Tasarısı ile ilgili ortaya konulan metin ham bir metindir. Ve üstelik ham metin çok kritik bir noktaya ilişkindir. Turizm bizim öncü sektörümüzdür, bu memlekette göz bebeğimizdir. Bu sektörde biz planlama yapmadığımız takdirde bu sektörün içerisinde de kaosun ortaya çıkma ihtimali vardır”…

“BİZİM DÖNEMDEKİ ÇALIŞMA İÇERİSİNDEN 3-4 MADDE SEÇİLDİ”

“Bizim dönemimizde devam eden çok daha hacimli bir çalışma var idi.O çalışma getirilebilirdi zaten bizim dönemimizde yapılan bir çalışma idi. Komiteye getirilir, üzerinden geçilir ve bir takım noktalara varılabilirdi. Şuanda o çalışmanın içerisinden 3-4 tane madde seçildi ve üstüne üstlük o seçilen maddelerden bir tanesi de bu bahsettiğim. Ve bu bahsettiğim ile ilgili de ortada ne bir planlama, ne bir öngörü, ne de hangi durumlarda başvuruların reddedilebileceğine dair bir düzenleme var”…

“YARATMAYA ÇALIŞTIKLARI OBJEKTİF DEĞİL İLİŞKİLERE BAĞLILIK”

“Ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesinin birinci koşulunun objektif, öngörülebilir koşullar yaratmanızdır. Bu yaratmaya çalıştığınız şey ne objektiftir ne de öngörülerbilirdir tamamen ilişkilere bağlıdır”….

“İvedilik; acele bu işi yapmanız gerektiğini öngörür. Oysa bu şekilde bir yasa tasarısı getirdiğinizde bu işi acele yapamayacaksınız. Çünkü Meclis komitesinde günler, belki aylar süren görüşmeler olacak. Bir de biliyorsunuz bütçe görüşmeleri yaklaştı. Bütçenin içine kadar bu iş geçmezse zaten bu iş Ocak ayına kalacak. O zaman attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek demektir”….

“Ben bunu ciddi bir çalışma olarak malesef göremiyorum. Bir tür ciddiyetsizlik var hem de turizm gibi öncü sektör açısından”.

“MYK BU HAFTA GÖREV DAĞILIMINI GERÇEKLEŞTİRECEK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün akşam Parti Meclisi toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini ve bu hafta içerisinde de MYK’nın toplanarak, görev dağılımını gerçekleştireceğini söyledi.

Erhürman, “MYK toplanacak ve kendi içerisinde görev dağılımını yapacak. MYK’nın ilk toplantısında belirlenecek o da herhalde bu hafta içinde olacaktır” dedi.

“PARTİNİN TAVRINI ANKET SONUÇLARI BELİRLEMİYOR”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yayınlanan anket sonuçları ile ilgili de açıklamada bulundu.

Tufan Erhürman, anket sonuçlarını her zaman değerlendirdiklerini ancak partinin tavrını verilerin belirlemediğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Genel Sekreterliğimden bu yana 4 yıldır partide yönetici görevi yapıyorum ve hep söylediğim şey aynıdır; anket sonuçları bizim her zaman değerlendirdiğimiz, içeriğine baktığımız sonuçlardır. Ama hiçbir zaman onlardan hareketle tarzımızı, tavrımızı belirlediğimiz veriler değildir. Yani şu anlamda söylüyorum; Biz cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağız sorusunun CTP açısından cevabı anketlerde şöyle ise böyle yaparız değil. CTP cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili duruşunu her zaman yaptığı gibi genel olarak hedefleri doğrultusunda belirleyecek. Yani Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir tavır alınması gerektiği; Kıbrıs sorununun kısa vadede çözülememesi durumunda gerçekten güven yaratıcı önlemler ve tek taraflı hamlelerle neler yapılması gerektiği hatta Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için yapabileceklerinin neler olduğu bütün bunları değerlendirmek suretiyle CTP cumhurbaşkanlığıan yönelik tavrını belirleyecek”….

“BİZ HİÇ KİMSENİN TAVRINI GÖRELİM DİYE DE BEKLEMİYORUZ”

Erhürman,“CTP’nin 49 yıldır varolan politikalarının bugünkü konjektürde şekillenmiş hali üzerinden en doğrusu Kıbrıs Türk Halkı için nedir diye düşünüyorsak Parti Meclisi olarak onun doğrultusunda kararımızı üreteceğiz” dedi.

Erhürman bir soru üzerine CTP’nin X veya Y partinin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tavrını görme beklentisinde olmadığını da söyledi.

“KİMSE ADAYINI BELİRLEMEMİŞKEN NİYE HEP BU SORU CTP’YE SORULUYOR”

Tufan Erhürman,“Biz hiç kimsenin tavrını görelim diye beklemiyoruz.Ama şunu hep söyledim kimse adayını belirlememişken niye hep CTP’ye soruluyor bu soru.Bence anlamlı bir sorudur. Ama bu soru şu anlama gelmez. Biz bekliyoruz şu aday olacak mı olmayacak mı anlamında bir soru değil. Niye hep CTP’ye soruluyor sorusunu kamuoyunun da bir biçimde kafasına düşürmek istiyorum çünkü kimse şu ana kadar adaylık açıklamadı. Bütün bu anketler de kimsenin adaylık açıklamadığı koşullarda yapılan anketlerdir. Ama bu bizim kararımızı üretmek için X’nin Y’nin tavrını beklediğimiz anlamına gelmiyor. Politikalarımız net 3 ayaklı vizyonumuz içerisinde cumhurbaşkanlığı makamına düşen görevler var”şeklinde konuştu.

“DUYGULARLA DEĞİL SORUMLULUK BİLİNCİ İLE KARAR ÜRETECEĞİZ”

Duygularla hareket etmeyeceklerini, hedeflere uygun ortak akılla üretmek gereken bir ortamda olunduğuna işaret eden Erhürman, “CTP sorumluluk bilinci ile bütün gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli zamanda da cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararını üretecektir” dedi.