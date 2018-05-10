"Atadıklarımızı görevden aldık"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümete geldikten sonra atadıkları üst kademe yöneticilerini, herhangi bir biçimde bir avantaj, ayrıcalık elde etmesin ya da müşavir veya benzeri bir statü kazanmasınlar diye bugün itibariyle görevden aldıklarını ve yürürlüğe girecek yeni yasaya göre atayacaklarını kaydetti. Özersay, "Böylece ileride görevden alınırlarsa eski görevlerine ve eski maaşlarına geri dönecekler, müşavir olamayacaklar" ifadesini kullandı.



Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst kademe yöneticileriyle ilgili yasanın bugün onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe gireceğini belirtti.



Kudret Özersay, bugün itibariyle önceki maaşlarıyla, önceki görevlerine geri dönen çalışanları, yürürlüğe girecek yeni yasaya göre atayacaklarını kaydetti. Özersay şöyle devam etti:



"Böylece ileride görevden alınırlarsa eski görevlerine ve eski maaşlarına geri dönecekler, müşavir olamayacaklar. Özetle bu hükümet döneminde müşavir yaratmayacağımız yönündeki sözümüzün gereğini, kendi atadığımız isimler konusunda da yapmış oluyoruz"



Özersay, bu düzenlemeyi yasanın ilk halinde özellikle yaparak, kendi atayacakları isimlere bu yeni yasa uygulanmasın diye özel bir hüküm koyduklarını ancak savcılığın uyarısıyla Anayasa'ya aykırılık olmasın diye yasadan bu hükmü çıkarmak durumunda kaldıklarını belirtti. Kudret Özersay, "Ancak buna rağmen 'ne yapalım madem ki Savcılık bu yönde görüş verdi, bugüne değin atadığımız bu 7 kişi de ayrıcalıklı bir konum elde etsin' demedik ve bu nedenle kendilerini görevden alma yoluna gittik" dedi.



Kudret Özersay, yeni yasaya göre bundan sonra atanacak olanların müşavir olamayacağı gibi, bu hükümet kurulduktan sonra atanmış olan bu kişilerin müşavir olamayacağını, başka türlü birtakım avantajlar da elde etmeyeceğini belirtti.



Özersay, "Bu zor bir yoldur ama doğru doğru olanı yapma mücadelemizi sürdüreceğiz, hem de tam bir kararlılıkla" ifadesini kullandı.