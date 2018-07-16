Arıklı'dan hükumete 'Bırakın gidin' çağrısı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu üyelerinin bugün toplu olarak düzenlediği basın toplantısınıN, "tam bir komedi" olduğunu savundu.

"Dışişleri Bakanlığı konferans salonunda bir tiyatro kuruldu. Bu tiyatro da komedi temalıydı" diyen Arıklı, "Başbakan Sayın Tufan Erhürman ve Bakanlar Kurulu üyeleri, ülkenin ekonomik çıkmazında hiç bir sorumlulukları yokmuş gibi, başkalarını suçlama yarışına girdiler" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının bugün yaşanan sahnelerden çok çektiğini söyleyen Arıklı, "Başbakan ve ekibi eskiyi sürdürme kararlığı dışında bir açıklama yapmamıştır. Halk, 3 saate süren bir basın açıklamasında ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük bir söz duymamıştır. Her zaman olduğu gibi 'mış-muş' cümleleriyle süslü bir görüntü çizilmiştir" dedi.

“HANGİ ADIMLAR ATILACAK”

Arıklı, Başbakan Tufan Erhürman'ın, ekonomik çıkmaz ile ilgili söylediği, "Bu hükümetin yapmayı planladığı çok iş var. TL'nin değer kaybından dolayı da yapması gerekenler var" sözünü de eleştirerek, "Sayın Başbakan bu sözü ile ne vaat etmektedir?" diye sordu.

Arıklı, "Hükümet ne yapacaktır, bilen var mı? Hangi planlar, hangi adımlar atılacaktır? Halk, kavurucu sıcakta kavurucu ekonomik krizle karşı karşıyadır. Ve Başbakan hala 'atılacak adımlar var' demektedir. Bu nasıl bir anlayıştır, neden hala bu adımlar atılmamaktadır?" diye konuştu.

“HALKI SUÇLUYORLAR”

Hükümeti halkı suçlayıcı bir psikolojiye bürünmekle de suçlayan Erhan Arıklı, "İkide bir çıkıyorlar, 'Türkiye'den ucuzuz Rumlardan ucuzuz' diyorlar. Bunu diyenlere sormak gerekir, halk sizler gibi keyif içerisinde mi yaşıyor? Asgari ücret kaç liradır? Maaşlar ne kadardır? Çarşıda yangın var, haberiniz var mı? İşinize gelince Türkiye ve Rum karşılaştırması yapıyorsunuz ama işinize gelmeyince başka adımlar atıyorsunuz. Halkla dalga geçmeyin, halk size bir tokat vuracak neye uğradığınızı şaşıracaksınız" dedi.

Otellerde veya özel sektörde yerli çalışanlar konusunun suistimal edildiğine de dikkat çeken Arıklı, "Başbakan çıkıp şikayet edemez. Otellerde aşçı, bulaşıkçı, garson gibi çalışanların neredeyse hepsi yabancı. Bunların yerli olması için ne adımlar atacaklar? Popülizmi bir yana bırakın artık" diye konuştu.

“TÜRKİYE SİZE GÜVENMİYOR”

Türkiye'nin KKTC hükümetine güvenmediğini de ileri süren Arıklı, "Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda Türkiye tarafı sadece dinleyici oldu. Yaparız, destekleriz gibi söylemler olmadı. Neden olmadı? Çünkü size güven kalmadı. İçerde başka dışarıda başka konuşuyorsunuz? Üç beş sosyal medya vekili veya partilisi peşinde koşup, korkup ülke yönetmeye çalışıyorsunuz. Sonra da Türkiye'den yardım diliyorsunuz. Bu oyunun kimse farkında değil mi sanıyorsunuz?" dedi.

“HALK İNİM İNİM İNLETİLİYOR”

Ülke vatandaşının uçak bilet fiyatlarıyla da inim inim inletildiğini söyleyen Arıklı, "THY de, başka hava yolları da sizlere güvenmiyor. Çünkü THY yetkililerine de emrivaki işler yaptırmak istiyorsunuz. Bu işler karşılıklı saygı ve çıkara dayalı olarak yapılır. Sürekli isteyip, karşılığında hiç bir adım atmamak, sonuçsuz kalan çabalara neden olur" diye konuştu.

“BIRAKIN GİDİN ARTIK”

Arıklı, son olarak da, hükümete bırakıp gidin çağrısı yaptı ve "Ülkede her anlamda bir çöküntü sistem yarattınız ve sürdürüyorsunuz. Bir gün önce söylediğiniz ile bir gün sonra söylediğiniz tutmuyor diyeceğim ama bir saat da sürmüyor bu süre. Bırakın gidin, halka hizmet edecek kadrolar hazır, bekliyor. Sizler gibi söz değil icraat yapacak kadrolar hazır" dedi.