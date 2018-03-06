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"Ankara'nın davetini reddettiğim haberi gerçeği yansıtmıyor"

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"Ankara'nın davetini reddettiğim haberi gerçeği yansıtmıyor"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Ankara daveti aldığı ancak bunu kabul etmediği yönünde basında bugün yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
“Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur” ifadelerine yer veren Özersay, hükümetin Ankara’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için TC yetkilileri ile ortak bir tarih belirlenmesiyle ilgili çalışıldığını kaydetti, Cumhuriyet Meclisi’nde başlayacak bütçe görüşmelerine de işaret etti.
Kudret Özersay, bugün bir gazetede kendiyle ilgili yayımlanan haber konusunda yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:
“Bugün basında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun şahsımı Ankara’ya davet ettiği ama benim bunu kabul etmediğim yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile aramızda son yaşanan doğal gaz krizinin diplomatik yoldan aşılması da dahil olmak üzere son derece sağlıklı bir diyalog vardır, bundan sonra da böyle olacağı konusunda hiçbir tereddüdüm yoktur.  
Hükümetimizin resmi Ankara ziyaretinin hangi tarihte ve ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hepimize uygun ortak bir tarih bulma konusunda birlikte çalışıyoruz. 
Hükümetin kurulması ve güvenoyu alması ertesinde özellikle Cumhuriyet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri bağlamında yurt dışında olmamız halinde nisap sorunu yaşanabileceğini de dikkate almak durumundayız.”

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