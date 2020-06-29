Anayasa Değişikliği Yasa Önerisi görüşüldü

Meclis Genel Kurulu’nda, Anayasa Değişikliği Yasa Önerisi’nin görüşülmesine geçildi. Öneri, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngörüyor.

ÖZYİĞİT: “GEÇİCİ 10. MADDEDEN DOLAYI HAYIR DİYECEĞİZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, anayasanın uzun yıllardan beri tartışıldığını dile getirerek, değişikliğe daha önce de gidildiğini fakat yapılacak değişikliğin halka anlatılamadığını kaydetti.

Anayasada yapılacak değişikliklerin ayrı ayrı paket yapılarak halkın önüne sunulmasının belki de daha iyi olacağını dile getiren Özyiğit, Anayasa değişikliğinin seçimle ilişkilendirmeden ayrı tartışıp oylanması gerektiğini belirtti.

Kendilerinin 2014 yılındaki gibi kapsamlı değişiklikten yana olduklarını söyleyen Özyiğit, başlıklar halinde anayasa değişikliğinin yapılmasının daha uygun olacağını kaydetti.

Şu anda bir seçimle ilişkilendirilen bir değişikliğe içerisinde ne olursa olsun içeriğine karşı olmamalarına rağmen değişikliğe onay vermediklerini dile getiren Özyiğit, geçici 10. maddenin kaldırılmasının kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, bu nedenden dolayı anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçen yıl kendilerinin anayasa değişiklik önerisi verdiklerini ve üç ana temel konuda değişiklik önergesi hazırlayıp Meclis’e sunduklarını kaydetti.

Değişiklik taleplerinin beş imza ile kalmasından dolayı bu konuda adım atılmadığını söyleyen Arıklı, Meclis’in yaz tatilinin kısaltılarak çalışması önerisinin her yaz yapılması gerektiğini kaydederek bu konunun anayasa değişikliğiyle düzeltilebileceğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının ve savcıların emeklilik yaşlarının uzatılması gerektiğini dile getiren Arıklı, dünyadan örnekler vererek yargıçların emeklilik yaşlarına değindi ve tecrübenin kolay elde edilemeyeceği gerekçesi ile yargıçların veya kamu görevinde çalışanların isteye bağlı olarak emekli olması gerektiğini belirtti.

YDP olarak anayasa değişikliğinin daha geniş kapsamlı yapılabilmesi için konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyleyen Arıklı, bu değişikliğin eksik olmasına rağmen evet oyu vereceklerini açıkladı.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş ise, içinde eksiklikler var demelerine rağmen bu değişikliğe onay vereceklerini kaydetti.

Değişikliklere, yargının daha verimli çalışabilecek olacağından ve yargının ihtiyaçlarının göz önünde tutulmasından dolayı olumlu baktıklarını dile getiren Denktaş, tüm sektörlerde emeklilik yaşının yükseltilmesinin doğru olduğunu söyledi.

Gençken 60 yaşın kendisine de çok büyük geldiğini fakat şimdi kendisinin bu yaşın en verimli bir yaş olduğunu düşündüğünü dile getiren Denktaş, genç hakim arkadaşların çalışmasından emin olduklarını fakat tecrübenin de öneminin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Daha önceki anayasa değişikliğinin halka tam anlatılmadığını dile getiren Denktaş, belki oy çokluğuyla geçmesinin halkın daha dikkatini çekerek yasanın halk tarafından da onaylanması temennisinde bulundu.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, anayasa değişikliğinin 2014 yılındaki referandumda onaylanmamasının ardından toplum nezdinde konuşulmaya devam edeceğini kaydetti.

2014 yılında çok yoğun ve ciddi çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Akansoy, başta yarı olmak üzere tüm önerilerin alındığını ve ülkeye daha iyi hizmet için bu değişikliğin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

2014 yılında yapılacak değişiklikle birçok maddenin değişeceğini söyleyen Akansoy, daha önce hazırlanan değişiklik yasa tasarısını madde madde okudu.

Bugün sadece bir değişiklik önerisini konuştuklarına işaret eden Asım Akansoy, herhangi bir anayasa değişikliği yapılması halinde hazırlanan değişikliklerin de gündeme gelmesi gerektiğini söyledi ve CTP olarak yeterli olmamasına rağmen anayasa değişikliklerine olumlu oy kullanacaklarını kaydetti.

Anayasa’daki geçici onuncu maddenin tartışılması ve değişmesinin önemli olduğunu dile getiren Akansoy, bu ülkede ayaklar üzerinde durulması için birçok maddenin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, 2014 yılındaki Anayasa Değişikliği Önerisine halkın hayır dediğini anımsatarak, hazırlanan değişikliğin seçimlerden ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.

Geçici 10. maddenin önemine vurgu yapan Angolemli, bir devlet kendi güvenliğini başkaları sağlaması durumunda bunun devlet olmadığını söyledi.

“Polis size bağlı değilse iradeniz nasıl gündeme gelir?” diye soran Angolemli, bir zamanlar bir polis hakkında yapılan soruşturmada polisin suçlu bulunduğunu fakat o polisin tam tersine terfi aldığını kaydetti.

Geçici 10. maddenin artık kaldırmanın zamanının geldiğini dile getiren Angolemli, bugün Meclis ve hükümetin polis üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

Meclis’te bir gün olumlu oy verecek 34 kişiyi bulup geçici 10. maddenin kaldırabilmesini umut ettiğini dile getiren Angolemli, bu maddenin orada durması halinde hiçbir şeyin öneminin olmadığını söyledi.

Etrafta uyuşturucu ve sirkat olaylarının artığını söyleyen Angolemli, polis sayısının yetersiz olduğunu kaydetti. Poliste huzur olmamasından dolayı halkta nasıl huzur olmasının beklendiğini dile getiren Angolemli, Başbakan’ın seçim değil de bu konularda önemli alınması gerektiğini kaydetti.