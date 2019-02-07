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"Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik talebini engel olarak görmemeli"

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"Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik talebini engel olarak görmemeli"
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Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik talebini, adada bir çözüme giden yolda temel engel olarak gösterme çabası içerisinde olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi 10:30 sıralarında tamamlandı. Görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada Tufan Erhürman, görüşmede Kıbrıs Rum Yönetimi Liderinin, Akıncı ile görüşme talebinin de ele alındığını, Şubat sonuna doğru yer alacak görüşmede, Anastasiadis’in sürekli dile getirdiği yeni fikirlerini netleştirmesini umut ettiğini kaydetti.

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