"Amacımız, Girne'yi daha yaşanır bir hale getirmek"

CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, piknikte konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi.

Adaylığının açıklanmasının ardından toplumun tüm kesimlerinden gelen destek için teşekkür eden Karaman, seçilmesi halinde, bu inançla Girne'yi geri alacaklarını belirtti.