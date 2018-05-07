banner107
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
87 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
130 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
16 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
85 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
354 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
576 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
51 0
banner82
banner147

"Amacımız, Girne'yi daha yaşanır bir hale getirmek"

banner27

"Amacımız, Girne'yi daha yaşanır bir hale getirmek"
banner137

 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı. 

CTP’den verilen bilgiye göre, piknikte konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi. 
Adaylığının açıklanmasının ardından toplumun tüm kesimlerinden gelen destek için teşekkür eden Karaman, seçilmesi halinde, bu inançla Girne'yi geri alacaklarını belirtti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.