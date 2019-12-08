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“Amacımız elektrikte zam yaparak hayatı zorlaştırmak değil”

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Taçoy “Amacımız elektrikte zam yaparak hayatı zorlaştırmak ve sektörleri de zora sokmak değil, amacımız istikrarlı düzenlemeler yapmak” dedi

“Amacımız elektrikte zam yaparak hayatı zorlaştırmak değil”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy  da konuşmasında, ekonominin büyümesi için yeni iş alanları açmak gerektiğini kaydetti ve teknolojiye önem verip bunun getirileriyle ekonominin büyütülebileceğini söyledi.

Ekonominin büyümesini istiyorlarsa dünyayı yakından takip etmeleri gerektiğini dile getiren Taçoy, ilk önce ihtiyaç duyulan şeyin ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ve istikrara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Taçoy, istikrarın nereden nasıl geleceğine de iyi bakmak gerektiğini kaydetti.

“Öyle bir hayat pahalılığı yaşıyoruz ki, neyin nereden hesaplandığını bulabilmenin çok farklı sebeplere dayanıyor” diyen Taçoy, hayat pahalılığı hesaplanması ile ilgili bazı detaylar aktardı ve kendilerine hayat pahalılığı hesaplanması ile ilgili bazı eleştirilerde bulunduğunu ancak hesaplamaya yönelik hiçbir müdahaleleri olmadığını söyledi.

Elektrikte çok farklı şeyler yaşlandığını, AB’nin fosil yakıt tüketimini 2030 yılına kadar sonlandıracağını belirten  Taçoy, 1 Ocak 2020  tarihinden itibaren akaryakıt içerisinde  sülfür oranının 0,5’e düşmesinin piyasadaki üretimi günde yaklaşık 1 milyon varil  azaltacağını anlattı. Taçoy, bunun akaryakıt fiyatların yaklaşık yüzde 50 artıracağını anlattı.

Taçoy, bu nedenle değişik enerji üretim yollarına baş vurmaları gerektiğini ve 50 megavatlık bir güneş enerjisi yatırımı yapmayı planladıklarını söyledi ve  bu yönde attıkları adımları anlattı.

Amaçlarının zam yaparak hayatı zorlaştırmak ve sektörleri de zora sokmak olmadığını kaydeden Taçoy, amaçlarının istikrarlı düzenlemeler yapmak olduğunu söyledi.

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