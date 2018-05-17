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Akıncı ile Erhürman ekonomik gelişmeleri konuştu

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirdi. Başbakan Erhürman,  TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyaretinde konuşulanları da Cumhurbaşkanı Akıncı’yla değerlendirdiklerini ancak ekonomideki gelişmelerin bugünkü görüşmelerinin ana hattını oluşturduğunu belirtti

Akıncı ile Erhürman ekonomik gelişmeleri konuştu
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 Başbakan Tufan Erhürman, hükümetteki yetkili bakanlar ile Başbakanlığın dövizdeki artışla ilgili alternatif çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hükümet olarak bir süreden beridir bu konuda çalışma yaptıklarını, Bakanlar Kurulu’nun bazı kararlar aldığını hatırlatan Erhürman, “Ancak hepimiz biliyoruz ki dövizdeki yükselme ve tırmanış bu şekilde sürdüğü  müddetçe alacağımız bu tip kararlarla herhangi bir kesin çözüm üretebilmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.05’de başlayan ve yaklaşık 45 dk süren görüşme sonrasında Erhürman basına kısa bir açıklama yaptı.

Erhürman,  TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyaretinde konuşulanları da Cumhurbaşkanı Akıncı’yla değerlendirdiklerini ancak ekonomideki gelişmelerin bugünkü görüşmelerinin ana hattını oluşturduğunu belirtti.

Türk Lirası’nın değer kaybının devam ettiğine ve bunun kaçınılmaz olarak ülkeye de yansıdığına dikkat çeken Erhürman, bu yansımanın  insanların alım gücünde ciddi bir daralma yarattığını söyledi.

Hükümet olarak bir süreden beridir bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini  hatırlatan Erhürman, dövizin artışına karşı bir takım önlemler getirmeye çalıştıklarını, Bakanlar Kurulu’nun bazı kararlar aldığını belirtti ve bu kararların önemli bir kısmının hayata geçtiğini kaydetti.

Erhürman, “Ancak hepimiz biliyoruz ki dövizdeki yükselme ve tırmanış bu şekilde sürdüğü  müddetçe alacağımız bu tip kararlarla herhangi bir kesin çözüm üretebilmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Erhürman, hükümette yetkili bakanlar ve Başbakanlığın alternatif senaryolar üzerinde çalışmaya devam ettiğini, bu konularla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi aktardıklarını ve görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

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