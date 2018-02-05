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Akıncı'dan, Anastasiadis'e daha yapıcı ve gerçekçi bir politika çağrısı

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Akıncı'dan, Anastasiadis'e daha yapıcı ve gerçekçi bir politika çağrısı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum toplumu liderliğine seçilen Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen seçimlerde yeniden başkan seçilen Anastasiadis’i tebrik etti. Akıncı, ikinci tura kalma başarısını gösteren AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas’ı da gösterdiği performans nedeniyle kutladı.

Akıncı, “Sayın Anastasiadis’in bu ikinci döneminde Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesini diliyorum” ifadesini kullandı.

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