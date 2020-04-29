Dışişleri Bakanı Özersay, açılma kriterleri konusunda dünyada farklı görüşler olduğuna dikkat çekerek “Bu adımları atarsak sorunlar da çıkabilir” dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, inşaat sektörünün 4 Mayıs’tan sonra açılmasının sadece bir öneri olduğunu belirterek, tüm önerilerin bugünkü bakanlar kurulunda değerlendirileceğini kaydetti. Özersay, özel sektörle ilgili de tüm verileri dikkate alarak, değerlendirme yapacaklarını söyledi.

“Açılma kriterleri” konusunda dünyada farklı görüşler olduğuna" dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay “Amerika’yı yeniden keşfedecek halimiz yok. Bu adımları atarsak sorunlar da çıkabilir. Almanya’da sektörel açılımların risk yarattığı, virüsün yeniden yükselişe geçtiği görüldü” dedi.

Özersay maske kullanımı ve maskeler konusuna standart getirilmesi konusundaki eleştirilere katıldığını söyledi, bu konuda yapılan çalışmalar olduğunu anlattı.

Ülke yönetiminde bir sistem değişikliği olduğu konusunda önerilerin gündeme geldiğine işaret eden Özersay köklü değişime ihtiyaç olduğunu ancak sistem değişikliği öncesinde gerçekçi olanın reformlar olduğuna vurgu yaptı. “Ortak akıl” konusundaki eleştiriler olduğuna işaret eden Özersay “Geçen hafta mecliste maske kullanımını zorunlu kılın dendi, bu konuda karar aldık. Geçen hafta mecliste test sayılarının artırılması istendi, şu anda günlük ortalama 450-500 test yapılmaya başlandı. Bu iki örnek gösteriyor ki öneriler dikkate alınıyor” diye konuştu. Dövizle kiralamada kurun sabitlenmesinin Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini açıklayan Özersay, Kalkınma Bankası kriterleri konusunda bazı değişiklikler olacağını kaydetti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, inşaat sektörünün 4 Mayıs’tan sonra açılmasının sadece bir öneri olduğunu belirterek, tüm önerilerin bakanlar kurulunda değerlendirileceğini kaydetti. Özersay, özel sektörle ilgili de tüm verileri dikkate alarak, değerlendirme yapacaklarını söyledi. Muhalefetin sektörleri bir ayara getirme önerisinin Başbakan tarafından not edildiğini ifade eden Özersay, bu konunun görüşülmesi gerektiğini kaydetti.