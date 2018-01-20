Adım adım dörtlü koalisyona

Başbakan Özgürgün, UBP-DP hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu. Akıncı, Pazartesi günü milletvekilleri yemin ettikten sonra parti liderleriyle görüşmelere başlayacağını ve nasıl bir sonuç çıkacağının belli olacağını vurguladı. Özgürgün ise halkın UBP’ye başbakanlık görevi verdiğine dikkat çekerek, “UBP’siz hükümet kurma çalışmaları halkımızdan itibar görmeyecektir. Sandıktan çıkan netice iyi okunmalıdır” dedi. Özgürgün’ün hükümetin istifasını sunmasının hemen ardından dörtlü koalisyon için resmi görüşmeler başladı. CTP merkezinde bir araya gelen CTP, HP, TDP ve DP’nin liderleri, partilerin oluşturacağı komitelerin bugün görüşmelere başlamasını kararlaştırdı. CTP lideri Erhürman “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” derken, HP lideri Özersay “Ülkenin başında olmaması gereken bir parti var. Bu nedenle uzlaşıcı davranmak zorundayız” diye konuştu. DP Genel Başkanı Denktaş ise, UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını açıkladı

Erken genel seçimin ardından dört siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde CTP Genel Merkezi’nde dün yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmenin ardından, partilerin oluşturacağı komitelerin bugün görüşmelere başlayacağı açıklandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde dün saat 12.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CTP Genel Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, bu sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti.

Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Bir soru üzerine hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getiren Erhürman, bunun ardından Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşeceğini kaydetti.

