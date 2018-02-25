“AB Kıbrıs sorununda hatalarına bir yenisini daha ekledi”

UBP milletvekili Tatar: “Avrupa Birliği yaptığı hatalara yenilerini ekleyerek Kıbrıs sorunun daha da karmaşık hale gelerek çözümsüz devam etmesine neden oluyor” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarında Kıbrıs Türkü’nün hakkını, hukukunu göz ardı eden Rum tarafına destek vermesinin akılla, çözüm çabalarına destek vermekle alakası olamayacağını belirtti.

Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’un Brüksel'deki gayri resmi zirvenin ardından Kıbrıs konusunda söylediklerini eleştirdi.

UBP Milletvekili Tatar, AB liderleri adına Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını açıklayan Tusk’a, “ Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının iki sahibinden biridir. Sahiplerden biri diğerinin onayını almadan istediğini yapıyor. Bu bir haksızlıktır, hukuksuzluktur. Avrupa Birliği, bu haksızlık ve hukuksuzluğa mı destek veriyor?” diye sordu.

Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği yaptığı hatalara yenilerini ekleyerek Kıbrıs sorunun daha da karmaşık hale gelerek çözümsüz devam etmesine neden oluyor. Kıbrıs Türk tarafına verdiği hiç bir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği tam bir Rum-Yunan fanatiği gibi davranarak oynaması gereken olumlu rolü imkansız hale getirmiştir.

Yaşanan tarihi olaylar ve Kıbrıs meselesinin nereden nereye geldiği belliyken Doğu Akdeniz’i Yunan denizi gibi görmek veya öyle olmasını umut etmek Avrupa Birliği adına bundan medet ummak gerçeki bir yaklaşım olamaz.

Herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye Doğu Akdeniz’de, karada, denizde ve havada olan haklarına sahip çıkmakta, bunlar için her türlü çabayı göstermekte kararlıdır.

Avrupa Birliği kendisi için de önemli olduğunu iddia ettiği Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından yararlanmak istiyorsa Rum tarafını Kıbrıs konusunun gerçekçi çözümüne veya olmuyorsa Kıbrıs Türk tarafı ile oturup bazı konularda anlaşma yapmaya ikna etmelidir.

2004’te tüm uygulamalarını, teamüllerini bir tarafa bırakarak Kıbrıs konusunun çözümlenmemiş olmasına rağmen Rum tarafını tüm Kıbrıs adına AB’ye tam üye yapanlar hala bizim hakkımızı yemeye devam edemez. Kıbrıs Türk Halkı AB’nin kendisine ne kadar haksızlık yaptığının farkındadır. Türkiye insanı AB’nin ne kadar samimiyetten uzak bir tutum içinde olduğunun idraki içindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye, Rum nasıl doğalgaz arıyorsa arayacaktır. Avrupa Birliği’nin bu dayanaksız ve haksız çağrıları boşa gitmeye mahkumdur.”