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8 isim Meclis’e giremedi

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UBP’den Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Hakan Dinçyürek, Ahmet Kaşif, CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar ve Salih İzbul seçimi kazanamadı

8 isim Meclis’e giremedi

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre oluşan milletvekilleri dağılımında, Meclis’ten 8 isim yer almıyor.

UBP’den Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Hakan Dinçyürek, Ahmet Kaşif, CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar ve Salih İzbul Milletvekili listesinde yok.

TDP’den ayrıldıktan sonra bağımsız milletvekili olan ve TKP Yeni Güçler’i kuran Mehmet Çakıcı da partisinin baraj altı kalmasıyla Meclis’e giremedi.

Öte yandan yeni dönemde aday olmayan UBP’den Hüseyin Alanlı, CTP’den Sibel Siber, Özkan Yorgancıoğlu, Ferdi Sabit Soyer, Arif Albayrak, DP’den Mustafa Arabacıoğlu artık Meclis’te yer almayacak olan isimler arasında yer alıyor.

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