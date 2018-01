“4 parti anlaşırsa görevi geri iade edeceğim”

UBP Genel Başkanı Özgürgün, hükümet kurma çalışmalarını sonuçlandıramazsa veya diğer 4 parti koalisyonda anlaşırsa 15 günü beklemeden görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya geri iade edeceğini kaydetti

Cumhurbaşkanı’nın dün, yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, huzur ve istikrarın devamı için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bunun oluşabilmesi için de ellerinden gelen çabayı sergileyeceklerini söyledi.

Özgürgün, “Ümit ederim ki ülkeye, halka hizmet edecek, ekonomik refah ve sosyal anlamda da güçlü bir KKTC için bir hükümet kurulur” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, koalisyon konusunda kendilerinin pozisyonun daha önce açıkladıkları şekilde olduğunu belirterek, 4 partinin koalisyon çalışmalarının devam ettiğini, koalisyon çalışmalarının ileriye götürülmeye çalışıldığını kaydetti.

Erhürman, “Hangimiz hangi konumda olursak olalım, bu ülkede gerginliğin azaltılması ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin Meclis tarafından üretilmesinde dostane iş birliğine devam edeceğimiz konusunda görüş birliğimiz var, bu da bizim için son derece önemli” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret etti.

CTP’de bugün saat 11.00’de başlayan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e, Genel Sekreter ve Mağusa milletvekili Dursun Oğuz, Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre, Girne milletvekili İzlem Gürçağ ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik ederken, CTP’den ise Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile MYK üyesi Feriha Tel görüşmede hazır bulundu.

Görüşme sonrasında iki parti başkanı açıklama yaparak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÖZÜRGÜN

İlk sözü alan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini dün kendilerine tevdi etmesiyle, parti meclisinin tüm siyasi partilerle görüşme kararı aldığını anımsattı.

Hükümet çalışmaları için parlamentoda UBP’den sonra en çok milletvekili bulunan CTP’den başlayarak, tüm siyasi partilerle sırasıyla görüşmek istediklerini söyledi.

CTP’den hemen randevu alabildiklerini ifade eden Özgürgün, huzur ve istikrarın devamı için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu, bunun oluşabilmesi için de ellerinden gelen çabayı sergileyeceklerini kaydetti.

Sandıktan çıkan neticenin iyi okunması gerektiğine işaret eden Özgürgün, bu netice doğrultusunda yapılan çalışmaların, hükümet koalisyon görüşmelerinin devam ettiğini anımsattı.

Koalisyon görüşmelerine rağmen, görevin verdiği sorumlulukla siyasi partilerle görüşmeler yapacağını ifade eden Özgürgün, diğer partilerden de randevu istediklerini kaydetti.

“ÜLKENİN HUZURU VE İSTİKRARI AÇISINDAN İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

CTP ve UBP’nin ülkenin en köklü iki partisi olduğuna işaret eden Özgürgün, “İktidar olsun, muhalefet olsun aramızdaki ilişkiler iyi olmalıdır. Biz buna inanıyoruz. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin en köklü iki partisinin de ülkenin huzuru ve istikrarı açısından iş birliğine ihtiyacı vardır” dedi.

Bu açıdan bugünkü görüşmeyi önemli bulduklarını vurgulayan Özgürgün, temasların devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin hükümetsiz kalmasının mümkün olmadığını, bu açıdan gerek CTP, gerekse kendilerinin temaslarını devam ettireceklerini ifade eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Ümit ederim ki ülkeye, halka hizmet edecek, ekonomik refah ve sosyal anlamda da güçlü bir KKTC için bir hükümet kurulur” dedi.

Özgürgün konuşması sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

“KESİNLİKLE ZORLAMA YOK”

Bir gazetecinin Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın kendisine zorlama yapıldığına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Hüseyin Özgürgün, kendisinin Denktaş’a yönelik herhangi bir şey söylemediğini, zorlama koalisyonların hizmet açısından ülkeye sıkıntı yaratacağını söylediğini belirtti.

Özgürgün şöyle devam etti:

“Bu zorlama koalisyonlar üçlü, dörtlü koalisyon… Serdar beyle herhangi bir üçlü koalisyonu zorlama anlamında değildi. Kesinlikle zorlama yok. Biz her ne pahasına olursa olsun bir hükümet peşinde değiliz. Ülkeye hizmet edebilecek güçlü bir hükümet olmasını savunuyoruz. Sandık neticesi ortadadır. Sandık neticesi ortadadır, bu netice doğrultusunda halkın iradesine de dayanan güçlü bir hükümet kurulabilir diyoruz. Ancak bu kurulamıyorsa, diğerlerinin zorlama ve çok uzun ömürlü olmayan ve halka hizmet götüremeyecek hükümetlerin zaman kaybı olacağını söylüyoruz.”

Özgürgün, önemli olanın halka hizmet vermek, sandık neticesine göre bir hükümet kurmak ve o hükümetin devamını sağlamak olduğunu ifade ederek, o nedenle sandık neticesinin iyi okunması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Bugün partilerden yapılan sağduyu çağrısıyla ilgili açıklamanın sorulması üzerine ise Özgürgün, her türlü şiddetin karşısında olduklarını daha önce de söylediğini vurguladı.

“FİKİRLER ANCAK FİKİRLE ÇÜRÜTÜLÜP, YOK EDİLEBİLİR”

Özgürgün, fikirlerin ancak fikirlerle çürütülüp yok edilebileceğini, UBP’nin fikir ve ortaya koyduğu görüşlerin net olduğunu, şiddet uygulamak veya bir şeyi şiddetle cezalandırmak veya bir görüşe şiddetle karşılık vermenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tansiyonun yükselmesini önlemek için birilerinin bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden Özgürgün, bu konuda da hem UBP’ye, hem de CTP’ye önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Şiddetle hiçbir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Özgürgün, şiddetin hiçbir yerde yapılamayacağının da bilinmesinin önemine işaret etti.

“ÇALIŞMALAR SONUÇSUZ KALIRSA VEYA 4 PARTİ ANLAŞIRSA GÖREVİ GERİ İADE EDECEĞİM”

Başka bir soru üzerine ise Özgürgün, Meclis’te en fazla milletvekili bulunan partilerden sırasıyla randevu istediklerini, ancak programın henüz netleşmediğini belirterek, hükümet kurma çalışmalarını sonuçlandıramazsa veya diğer 4 parti koalisyonda anlaşırsa 15 günü beklemeden görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya geri iade edeceğini kaydetti.

Özgürgün, sürecin uzamaması adına partilerden kendisine erken bir zamanda randevu vermesini istedi.

ERHÜRMAN: “DAHA ÇOK SON GÜNLERDE YAŞANANLARI GÖRÜŞTÜK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Özgürgün ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, özellikle ülkenin son günlerde içinden geçtiği gergin ortamda ülkenin farklı ideolojik pozisyondaki iki partisinin dostane bir görüşme gerçekleştirmiş olmasının önemine değindi.

Bu konudaki ilişkilerin aynı şekilde sıcak ve dostane bir şekilde devam edeceğine işaret eden Erhürman, iki parti başkanının bu konuda hem fikir olduklarını birbirlerine ilettiklerini kaydetti.

Koalisyon konusunda da kendilerinin pozisyonun daha önce açıkladıkları şekilde olduğunu belirten Erhürman, görüşlerinin Özgürgün ve heyeti tarafından da bilindiğini, bugün daha çok ülkede son günlerde yaşananlar ve iki partinin bu konularla ilgili üstlenmesi gereken sorumluluk ve iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

4 partinin koalisyon çalışmalarının devam ettiğini, bugün saat 16.00’da CTP’de diğer 3 parti ile bir araya geleceklerini anımsatan Erhürman, koalisyon çalışmalarının ileriye götürülmeye çalışıldığını kaydetti.

“ÜLKENİN BİR AN ÖNCE BİR HÜKÜMETE VE BÜTÇEYE KAVUŞMASI ÖNEMLİ”

“Ülkenin bir an önce bir hükümete ve bir bütçeye kavuşması son derece önemlidir” diyen Erhürman, nasıl bir sonuca ulaşılacağının, kimin ne görev alacağının çalışmalar sonunda ortaya çıkacağını belirtti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Hangimiz hangi konumda olursak olalım, bu ülkede gerginliğin azaltılması ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin Meclis tarafından üretilmesinde dostane iş birliğine devam edeceğimiz konusunda görüş birliğimiz var, bu da bizim için son derece önemli.”

Erhürman açıklaması sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Partilerin bugün yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Erhürman, açıklamanın yarınki eyleme yönelik değil, bütün bu içinde yaşanılan ortama ilişkin olduğunu ifade ederek, 6 siyasi partinin herkesin sağduyu ve sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini, sadece siyasi partilere değil her bir birey ve topluma da görevler düştüğünü vurguladı.

Erhürman şöyle devam etti:

“Bireylere ve kurumlara düşen sorumluluklar bulunuyor. Her kurum mevzuatın kendisine yüklediği görevleri Anayasanın temel ilkesi olan hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu konuda hiçbir açık bırakmamak lazım. Siyasi partiler olarak kurumlarımıza da bu çağrıyı yapmak ihtiyacı içerisindeyiz. Orada ortaya çıkacak en ufak bir açık, toplumdaki gerginliği daha da arttırma potansiyeli taşır. 6 siyasi parti başkanı bu mesajı verdi.”

“POLİS TEŞKİLATININ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Başka bir soru üzerine ise Erhürman, bütün kurumların mevzuatta kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmesi bu konuda en ufak bir açık oluşmaması gerektiğini belirterek, önceki gün bir güvenlik zafiyeti oluştuğunu, bu güvenlik zafiyetinin mevzuattaki görevler çerçevesinde bir an önce giderilmesi gerektiğini, bu konuda da polis teşkilatının üzerine düşeni yapacağına inanç belirtti.