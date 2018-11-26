Son Yılların En İyi 10 Türk Korku Filmi

Türk korku filmleri son yıllarda kalitesini giderek artırdı. Özel bir seyirci kitlesine sahip olan Türk korku filmlerinin şöhreti yurt dışına kadar yayıldı. Bizim çocukken birbirimizi korkutmak için anlattığımız cin hikayelerini yabancılar ilgi çekici buldu ve pek çok film yurt dışındaki festivallerde gösterildi. Biz de insanın uykusunu kaçıracak cinsten olan bu filmleri sizler için listeledik.

1- Dabbe (2006) IMDB Puanı: 5,0

Hasan Karacadağ için Türk korku filmleri sektöründe yeni bir dönem başlatan yönetmen diyebiliriz. Altı filmlik Dabbe serisini yazıp yöneten Karacadağ, filmleri ile pek çok ödül kazandı. Cinlerin internete sızmasıyla başlayan ilk filmdeki dehşet durmak bilmedi. Serinin yedinci filmi Dabbe: El Nazar’ın ise 2019 yılında gösterime girmesi bekleniyor.

2- Musallat (2007) IMDB Puanı: 6,2

Dikkat Şahan Çıkabilir gibi pek çok televizyon programında yönetmenlik yaptıktan sonra korku sinemasına geçen Alper Mestçi’nin ilk filmi. Burak Özçivit ile Biğkem Karavus’un başrollerinde olduğu filmde, evlilik hazırlığı yapan çiftin kendilerine musallat olan dünya dışı varlıklarla mücadelesi anlatılıyor. Alper Mestçi 2011 yılında Musallat 2’yi yazıp yönetti.

3- Siccin (2014) IMDB Puanı: 6,3

Yönetmen Alper Mestçi’nin diğer korku serisi de Siccin. Öyle ki, ilk filmin vizyona girdiği 2014 yılından bu yana her sene bir Siccin filmi çekildi. Siccin, cin öyküsü yerine hikayenin temeline büyüyü koyuyor. İlk filmde yasak aşkına kavuşmak için büyü yaptıran Öznur’un karanlık güçlerle mücadelesi anlatılır.

4- Ammar: Cin Tarikatı (2014) IMDB Puanı: 4,1

Özgür Bakar’ın senaryosunu Alper Kıvılcım ile birlikte yazdığı ve yönettiği Ammar, efektleri ile dikkat çeken bir yapım. Beş arkadaşın hafta sonu tatili için dağ evine gitmesi ile başlayan olayların anlatıldığı filmde Halil Sezai de rol alıyor. Devam filmi Ammar 2: Cin İstilası ise 2016’da gösterime girdi.

5- Magi (2016) IMDB Puanı: 5,9

Hasan Karacadağ’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Hollywood yıldızları Michael Madsen, Stephan Baldwin, Lucie Pohl ile Kenan Ece yer alıyor. Dabbe serisinde Kuran’ı referans alan Karacadağ, Magi’de cinleri dinler üstü varlıklar olarak konumlandırıyor.

6- Baskın: Karabasan (2015) IMDB Puanı: 5,7

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın yönetmenliğini yapan Can Evrenol imzalı Baskın, beş polisin başından esrarengiz olayları anlatıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin Midnight Madness seçkisinde yapan film, yurt dışında pek çok festivalde seyirci ile buluştu.

7- Gen (2006) IMDB Puanı: 3,8

Şahan Gökbakar ile Alper Mestçi’nin yazdığı, Togan Gökbakar’ın yönettiği Gen, bir polisiye-gerilim filmi. Dağ başında, dünyayla ilişkisi kesilmiş bir akıl hastanesinde yaşanan cinayetler karanlık ve klostrofobik bir atmosferde seyirciyi germeye yetiyor. Karakterlerle birlikte seyircinin de katili bulmaya çalıştığı Gen, finali sürprizli filmlerden. İlk filmden 11 yıl sonra, 2017 yılında, Murat Toktamışoğlu, Gen: Kurban’ı yönetti.

8- Semum (2008) IMDB Puanı: 5,5

Hasan Karacadağ’ın elinden çıkan diğer bir korku fırtınası da Semum. Filmde, taşındıkları evde kötü ruhların musallat olduğu yeni evli çiftin başına gelenleri izliyoruz.

9- Ada: Zombilerin Düğünü (2010) IMDB Puanı: 5,2

Murat Emir Eren ve Talip Ertürk’ün yazıp yönettiği film, Türkiye’nin ilk zombi filmi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Blair Witch Project’teki gibi tek kamera ile çekilmiş olması da filmin diğer güzelliklerinden. Korku komedi türündeki film, Büyükada’da bir düğüne zombilerin saldırmasıyla yaşanan hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

10- Üç Harfliler: Marid (2010) IMDB Puanı: 5,6

Dört filmden oluşan Üç Harfliler serisinin ilk filmini Murat Toktamışoğlu yazmış, Arkın Aktaç yönetmişti. Yaklaşık 140 bin kişinin izlediği filmin ikincisi 2015 yapımı Hablis’i Toktamışoğlu yazıp yönetti. 2016’da gösterime giren Karabüyü ile bu yıl sinemalarda gösterilen Beddua’nın senaryosu ve yönetmenliği ise Alper Mestçi’ye ait.