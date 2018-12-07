Sinemada haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

Ölümcül Makineler Hareket eden devasa şehirlerin birbirleriyle çatıştığını düşünün. Şehir derken mecaz yapmıyorum. Köyler, kasabalar patlamış mısır niyetine büyük şehirler tarafından yeniliyor. Olan binlerce yıl sonra da garibana oluyor. Ünlü yapımcı Peter Jackson’un senaryo ve yapım ekibinin başını çektiği filmde medeniyetin yok oluşundan binlerce yıl sonra hayatta kalmaya çalışan bir kadın ve bir adamın hikayesini izleyeceksiniz. Christian Rivers’ın yönettiği filmde Hera Hilmar, Hugo Weaving, Stephen Lang ve Robert Sheehan rol alıyor.

Don Kişot'u Öldüren Adam Terry Gilliam sinemaseverlerin ayrı bir yere koyduğu, hayal gücünün ilginç sınırsızlığı nedeniyle saygısını kazandığı, bence de pek muhterem bir yönetmendir. 1985 yapımı “Brazil”i şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Yönetmenin vizyonda olan filmi ise modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen Cervantes’in kült eserinin yeni bir adaptasyonu. Yirmi yılı aşkın süredir çekemediği ve çekilememe hikâyesi Lost In La Mancha adlı belgeselde anlatılıp efsaneye dönüşen bu film, Cannes Film Festivali’nin kapanışını yaptı. Adam Driver ve Jonathan Pryce’nin başrolü paylaştığı film, reklam filmi yönetmeni Toby ile ayakkabı tamircisi Javier’in, Rus mafya lideri, eski aşıklar, yeni ile eski, gerçek ile rüyanın içine düşmesini konu alıyor.

Bizim İçin Şampiyon Küçük bir adam, simsiyah bir at, güzel bir kadın, hayaller, hastalıklar... Ünlü jokey Halis Karataş’ın hayatını bu kelimelerle anlatmak zor. 1990’larda, Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllarda halk, katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlandı. Karataş da aynı gün tanıştığı Begüm’e ve yarış atı Bold Pilot’a aşık oldu. Bir yandan kazanılan zaferler, bir yandan Begüm’ün amansız hastalığı Karataş’ın hayatı aşkla, hastalıkla ve insan olmakla ilgili birçok sınavdan geçiyor. Ahmet Katıksız’ın yönettiği filmde Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan başrolü paylaşıyor.

Kafalar Karışık Youtube’de çokça takipçisi bulunan isimler sinema perdesinde gözükmeyi adet edindi. Ergenlik çağındaki izleyicinin merakla beklediği işler haline geldi o filmler. Bu kez de Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı bir film vizyonda. Filmde aşık olduğu Buse ile evlenebilmenin yollarını arayan Atakan ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşları Fatih ve Bilal'in hikâyeleri anlatılıyor. Yücel Yolcu yönetmen koltuğunda.

Son Çıkış İstanbul’u çok seven, hiç sevmeyen, ondan kaçmak, ona dönmek isteyen kim varsa, topumuzun izlemesi gereken bir film bu. İstanbul’un sarı, sıcak ve terli halinden bunalan, azıcık kurnaz, birazcık zafına yenik, biraz da korkak Tahsin’in, şehirden kaçmak için duyduğu müthiş arzusu ve bu istek üzerine havaalanına doğru yol alması ve yolda başına gelenler, kara ama komik bir şekilde “işte ben buyum”, “işte bazen de buyum” dedirte dedirte izletiyor. E5 trafiği, inşaat tozu, mahalle berberi, zabıtadan kaçanı, metrobüsü, aslında İstanbul’un gerçek yüzü. Ve tabi ki nereye gidersen git, önce kafanı değiştir mottosu. Ramin Matin’in yönettiği filmde Deniz Celiloğlu’nun performansı muazzam. Ama bir de, birkaç dakika gözükse de Ayşenil Şamlıoğlu’nun yine harika olduğu gerçeği var. İzleyin de izleyin!

Sihirbazın Balonları Bulutların üzerinde ve ötesinde sihirli bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bu beni romantik bir aptal yapıyor olabilir. Siz de benim gibi ya da en azından evlatlarınız gibi düşünüyorsanız, orta karar animasyona gidin derim. Hayal gücümüz beslememiz gereken en önemli bitkimiz. Bazen dikenli, bazen yeşil, bazen zehirli olsa da besleyin işte. Andres Couturier imzalı animasyonda balon krallıkları, komik ejderhalar ve mutluluk büyüleri yapan sihirbazların ülkesine gideceksiniz.

Şeytan Geçidi Enhara Onur Aldoğan'ın yönettiği Şeytan Geçidi Enhara, birbirinden habersiz bir şekilde 8 farklı odada uyanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu ediniyor. Hakan Yusufoğulları, Yasemin Yıldız, Gürler, Ali Burak Küçük, Tayfun Turhan, Irmak Karakoç, Erol Özdemir, Melike Değirmenci filmin oyuncu kadrosunda.