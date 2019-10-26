Sinemada haftanın filmleri (25 Ekim 2019)

Cinayet Süsü Ali Atay, Limonata diye bir film çekti. Çoğunluk çok beğendi. Manzaraların fonunda yer aldığı yol filmiydi bu. Kahramanların hem kendi hayatlarına hem de köklerine yaptığı yolculuk... Sonra Ölümlü Dünya geldi. Seyirci ikiye bölündü. Bazıları böyle saçma şey görmemiş, kimileri ise çok eğlenmişti. Bu kez bir önceki filmindeki gibi kendine has karakterleri, ülkemize uyarlandığında absürtlüğün zirvesine çıkan polisiye hikayesi ve muazzam oyunculuklarla bezeli bir filme imza atıyor Ali Atay. Ölümlü Dünya’nın yaratıcı ekibi Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte özgün bir senaryo kaleme alan Atay sinemamıza yeni bir soluk getirdi ve sinemamız biraz da onun sayesinde nefes alıyor. Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu edinen filmde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen, Mehmet Özgür rol alıyor.

Muhbir / The Informer “Escobar: Kayıp Cennet” filminin yönetmeni Andrea Di Stefano yine buram buram suç kokan bir hikayeyi merkezine alıyor. Uyuşturucu çetesi ve FBI arasında mekik dokuyarak kendini unutan eski özel kuvvetler ajanı Pete Koslow’un yozlaşmış FBI, acımasız mafya ve adaletsiz hapishane üçgeninde yaşadıklarını anlatan filmde Joel Kinnaman, Rosamund Pike ve Clive Owen gibi isimler rol alıyor.

Deri Ceket / Le Daim “Artist” filmindeki performansıyla Oscar kazanan Jean Dujardin yıllar sonra, bambaşka bir halde, deli bir yönetmenin gerçeküstü komedi filminde başrolde. Quentin Dupieux adıyla sinema, Mr. Oizo adıyla müzik yapan değişik yönetmen, püsküllü süet ceketiyle aşk yaşayan Georges’un saplantılı ve yalnız hayatını mercek altına alıyor.

Geçmişin Sırları / After the Wedding 2006 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevriminde Bart Freundlich yönetmen koltuğunda oturuyor. Michelle Williams ve Julianne Moore‘un başrolü paylaştığı film, bir sosyal hizmet görevlisi olan Isabel’in, yöneticisi olduğu kimsesizler yurdu için bir bağışçı ile tanışmak üzere Kolkata’ya gitmesinin ardından gelişen olayları konu alıyor. Prömiyerini Sundance’de yapan film için “Freundlich, kesişen hayatların ve gizemli sırların öyküsünü anlatan bir sinema evreni yarattı. Hem Williams hem de Moore perdeye hükmettikleri inanılmaz performanslar sergiliyor.” yorumları yapıldı.

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikâyesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor. Animasyonun yönetmen koltuğunda Ahmet Erdal oturuyor.