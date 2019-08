Her Çocuğun Mutlaka İzlemesi Gereken 30 Animasyon Filmi

Her çocuğun mutlaka izlemesi gereken harika animasyon filmlerinden oluşan bu listeye mutlaka göz atmalısınız.

Coco

Bu hayat dolu Disney/Pixar yapımı film, Meksika’da kutlanan Ölüler Günü Festivali’nden ilham alıyor. Bir değil, tam iki Oscar ödülü kazanarak 2017’de, En İyi Animasyon Filmi ve En İyi Şarkı ödüllerinin sahibi olan filmin kahramanı Miguel, akrabaları tarafından müzik yapması yasaklanmış küçük bir çocuktur, ancak tek isteği müzisyen olmaktır. Bir gün sihirli bir şekilde Ölüler Diyarı’na gider ve çeşitli maceralar sonucunda ailesi, ona olan sevgileri ve gelenekleri hakkında birçok şey öğrenir. Kendinizi hazırlayın, çünkü bu film sizi çok ağlatacak!



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Wall-E

Bu Pixar filminin özellikle ilk yarısında fazla konuşma olmamasına rağmen, yine de çocukları büyülemeyi başarıyor. Wall-E, Dünya üzerindeki son robottur. Asıl işi, geçmiş dönemlerden kalan atık çöpleri toplamaktır, ancak EVE adında dişi bir robotla tanıştığında yeni bir tutkuyu da keşfeder. İkisi birlikte, çocuklarımıza Dünyamızı korumakla ilgili çok önemli mesajlar veren heyecan dolu galaktik bir maceraya atılırlar.

Genel izleyici kitlesi için.

Karlar Ülkesi (Frozen)

Her çocuğu büyülemiş bu filmi listemize eklememek olmazdı. Kristen Bell ile Idina Menzel tarafından seslendirilen Anna ve Elsa, birbirinin zıttı iki kız kardeştir. Elsa, herkesi ve her şeyi buza çevirmekle lanetlenmiş bir karlar kraliçesidir. O tüm dünyadan kendini saklarken, cana yakın kız kardeşi Anna ise yeni insanlarla tanışmayı ve dışarıya çoğunlukla kapalı olan krallıkları Arendelle’in kapısını insanlara açmayı arzular. Elsa, Arendelle’i dondurduktan sonra dağlara kaçar. Anna, kardan adam Olaf, dağcı Kristoff ve sevimli bir ren geyiğinden oluşan ilginç ve sadık bir ekiple kardeşinin peşinden gider. Şimdiden uyarıyoruz, filmdeki her şarkı aklınıza kazınacak.

5 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Külkedisi (Cinderella)

Disney, masalları büyüleyici bir şekilde anlatmayı biliyor! Külkedisi genç bir kadının bir prense aşık olma hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda filmde yer alan konuşan fareler, sakar kahraman bir köpek, iyilik perisi, harika şarkılar ve kötü üvey anne gibi unsurlar çok çarpıcı. Çocuklar, kuşların ve farelerin Külkedisi’nin balo kıyafetini hazırlamasına ve daha sonra hayvanların onu cam ayakkabıyı deneyebilmesi için tavan arasından kurtarmasına bayılacaklar.

Genel izleyici kitlesi için.

Küçük Denizkızı (The Little Mermaid)

Bu Disney filminde, bir prense aşık olduktan sonra insan olma hayali kuran Ariel adında genç bir denizkızının yaşadığı deniz altına yolculuk yapıyoruz. Ariel, kötü deniz cadısı Ursula ile bir anlaşma yapar. Anlaşmaya göre, Ariel’in şarkı söyleme yeteneği karşılığında Ursula karada gerçek aşkı bulması için ona bir çift bacak verecektir. Bu film, inanılmaz şarkıları ve Ariel’in arkadaşı Dilbalığı ile Sebastian adlı yengeç dahil olmak üzere muhteşem karakter kadrosuyla göz dolduruyor.

Genel izleyici kitlesi için.

Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings)

İntikam isteyen bir ruh, küçük Kubo’nun peşindedir. Bundan kaçmaya çalışırken Kubo, Maymun ve Böcek ile tanışır. Birlikte, Kubo’nun geçmişine ait sırların gizemini çözmesine yardım ederler ve samuray babasının gerçek hikayesini ortaya çıkarırlar. Macera boyunca, canavarlar ve ruhlarla savaşırken sihirli iki tele sahip enstrümanını kullanması gerekecektir.

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Neşeli Ayaklar (Happy Feet)

Mumble, Antarktika’da güzel bir hayata sahip genç bir imparator penguendir, ancak bir sorunu vardır. Diğer tüm penguenler güzel sesleriyle şarkı söyleyip kendilerine eş bulabiliyorken, Mumble bir türlü doğru tonu tutturamaz. Burada devreye “neşeli ayaklar”ı girer. Çocuklar, onu sevilmeye ve kabul edilmeye giden yolda dans ederken izlemeye bayılacaklar.

5 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Karmakarışık (Tangled)

Klasik Rapunzel masalını yeniden yorumlayan bir film bu. Kuledeki sıkıcı hayatını geride bırakmak için çırpınan şımarık ve akıllı prenses, Flynn Rider adındaki suçluyla kaçınca ailesi hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Sahip olduğu yetenekleri, güzel saçı olmadan da gücünün sınırsız olduğunu keşfeder. Her yaştan insana hitap eden, kadının gücünü anlatan bir hikaye!

5 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Oyuncak Hikayesi (Toy Story)

Oyuncak Hikayesi filmlerinden ilki çocuklara, Andy ve onun çok sevdiği oyuncaklarını tanıtıyor. Komik bir T-Rex, Şerif Woody, köpek ve Slinky bu oyuncaklardan bazıları. Andy’ye doğum günü için astronot Buzz Lightyear adında yepyeni bir oyuncak hediye edildiğinde, Andy’nin eski favori oyuncağı Woody onu biraz kıskanır. Daha sonra, oyuncaklar Buzz’ı kurtarmak ve ailesi yeni bir eve taşınırken Andy’nin yanında olmak için bir araya gelirler.

Genel izleyici kitlesi için.

Komşum Totoro (My Neighbor Totoro)

1958 yılında Japonya’da, Satsuki adlı küçük bir kız ve ailesi, annesi hasta olduğu için kırsal bölgeye taşınırlar. Bu yeni evde, büyülü yaratıklar kendilerini Satsuki’ye gösterirler ve onu fantastik heyecanlarla dolu ormana yönlendirirler. Totoro isimli, tavşana benzeyen kocaman bir hayvan bu “ormanın koruyucusu”dur. Satsuki’ye yaşadığı değişimlere ve yeni çevresine alışması için yardım eder.

Genel izleyici kitlesi için.

Peter Pan

J.M. Barrie’nin eskimeyen kitabına dayanan Peter Pan, hiç büyümek istemeyen çocuklar için yapılmış bir film. Bir gece Pan, Wendy ve iki erkek kardeşinin yaşadığı Londra’daki Darling ailesinin evine uçar. Peri arkadaşı Tinkerbell ile beraber, çocukları alıp Varolmayan Ülke’ye, çocukların asla büyümediği yere götürürler. Burada denizkızlarıyla, Kayıp Çocuklarla ve Prenses Tiger Lily ile tanışırlar. Ve bu arada Kaptan Kanca’yı da alt etmek zorundadırlar.

Genel izleyici kitlesi için.

Benim Küçük Midillim (My Little Pony: The Movie, 2017)

Çocuklarınızın en sevdiği midillilerin hepsinin yolu bu filmden geçiyor muhtemelen. Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ve Rarity, Midilli Kasabası’nı ele geçirmeye çalışan karanlık gücü durdurmaya çalışırlar. Güce tapan Fırtına Kralı’nı engelleme yolunda gerçek arkadaşlığın ne demek olduğunu öğrenirler.

5 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Moana

Lin-Manuel Miranda’nın yazdığı müthiş şarkılar eşliğinde Moana, çocukları kendine güven ve saygıyla ilgili önemli bir ders öğrettiği destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Moana, yaşadığı adanın ötesinde neler olduğunu görmek isteyen ve halkının hayatta kalması için endişe duyan bir çocuktur. Cesur bir görevde, başka yaratıklara da ev sahipliği yapan, açgözlü yarı-tanrı Maui ile tanışır.

6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Aslan Kral (The Lion King)

Genç aslan yavrusu Simba, ormanın kralı babasının yolundan gitmek ister. Ancak, babası bir izdiham sırasında ölünce, Simba kötü amcası Scar’ı bulmak ve hakkı olan krallığı geri almak zorundadır. Mirket Timon ve domuz Pumbaa gibi unutulmaz karakterler oldukça eğlenceli. Filmde çalan, her dinlediğinizde iyi hissettiren “Hakuna Matata” adlı şarkı ise gerçekten unutulmaz.

Genel izleyici kitlesi için.

Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo)

Sevimli ve naif Nemo, evinin ötesindeki dünyayı keşfetmek isteyen genç bir palyaço balığıdır. Babası Marlin’nden fazla uzağa yüzüp bir dalgıç tarafından yakalanınca, Marlin oğlunu bulmak için çaresiz bir arayışa girer. Bu sırada, Nemo bir köpekbalığını ve başka diğer tehlikeleri atlatmak zorunda kalır. Aynı zamanda, esprili ve sevimli, Dory adında kısa süreli hafıza kaybından muzdarip mavi bir balıkla tanışır.

Genel izleyici kitlesi için.

Ters Yüz (Inside Out)

Riley, Ortabatılı hayatının tadını çıkaran 11 yaşında bir çocuktur. Ebeveynlerinin tüm aileyi ülkenin bir ucuna taşıyacağını öğrenir. Bu büyük değişimle baş edemez ve aniden Öfke, Korku ve Tiksinti onun yerine kararlar vermeye başlar. Sevinç ve Üzüntü ise ona bu büyük değişimde yardım etmeye çalışır. Bu güçlü film hassas çocukların (ve evet, yetişkinlerin) gözyaşı dökmesine sebep olabilir.

6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Ratatuy (Ratatouille)

Remy, yemek yemeyi çok seven Parisli bir faredir. Ancak, diğer farelerin aksine, her şeyi yemez. Yedikleri konusunda seçicidir ve ünlü bir şef olma hayalleri kurar. Şansına, Paris’in en iyi restoranlarından birinin altındaki kanalizasyona düşer. Burada, Alfredo ile tanışır ve bir ekip olarak hayallerini gerçekleşirmeye başlarlar.

Genel izleyici kitlesi için.

Lego Filmi (The Lego Movie)

Emmet, her zaman söyleneni yapan genel özelliklere sahip bir Lego figürüdür. Bir gün, “özel” bir Lego ile karıştırılır ve kendini hayatının macerasının içinde bulur. Dünyayı yönetmek isteyen kötü bir zorbayı engelleme görevini üstlenir. Kahkaha attıran şakalara (bazıları yetişkinlere yönelik) sahip bu filmi tüm aile izlemelisiniz.

6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia)

Judy Hopps, her türden hayvanla dolu Zootropolis’te polis memuru olabilen ilk tavşandır. Yeni bir dava için sinsi tilki Nick Wilde’dan yardım istemesi gerektiğinde işler karışır ve epey komik bir hal alır. Şehrin Motorlu Taşıtlar Departmanı’nda çalışan tembel hayvan ve kötü şöhretli suç mafyası fare sizi ve çocuklarınızı çok güldürecek.

8 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Çizmeli Kedi (Puss in Boots)

Çizmeli Kedi ününe muhtemelen Shrek ile kavuştu, ancak bu harika filmde başrol ta kendisi. Bu karakter o kadar sevimli ki, evinize turuncu bir kedi getirmemek için kendinizi zor tutacaksınız! Filmde, Humpty Dumpty ve Kitty Softpaws ile birlikte Kedi, altın yumurtlayan bir kazı çalma görevine girişiyor.

6 yaş ve üzeri için.

Aladdin

Aladdin, maymun arkadaşı Abu ile birlikte hayatta kalabilmek için yemek çalar. Bir gün, sihirli bir lamba keşfeder ve içinden bir cin çıkar. Cin ona üç dilek hakkı verir ve Aladdin’in tüm hayatı değişir. Kimisi buna yeni bir dünya bile diyebililir. Güzel Prenses Yasemin’i nihayet kendine aşık edebilecek midir? Yoksa kötü kalpli Cafer’e mi yenilecektir?

Genel izleyici kitlesi için.

Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)

Canavarlar Şirketi, canavarların çocukları ömür boyu korkutmaları için eğitildikleri başarılı bir fabrikadır. İki çalışan – Sullivan ve en iyi arkadaşı Mike Wazowski – insanların dünyasından küçük bir kızı yanlışlıkla içeri alırlar ve işler aniden ters gitmeye başlar. Zekice esprilerle donatılmış harika bir senaryoya sahip ve içinde bolca sevgi bulunan bir film.

Genel izleyici kitlesi için.

İnanılmaz Aile (The Incredibles)

Bu Pixar filminde önceden süper kahraman olan Bay İnanılmaz, devlet tüm süper güçleri yasakladığından beri sıradan (hatta sıkıcı) bir hayat yaşamaktadır. Neyse ki, son bir macera için çağrılır. Görevi mi? Güce aç bir robotu yakalamak ve alt etmek. Görevinde zorlanınca, eşi Elastik Kız ve gerçekten de inanılmaz olan çocuklarının yardımına ihtiyaç duyar.

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Shrek

Keskin bir mizaha sahip film, Shrek adlı devin bataklıktaki evini, arkadaşlarını ve Prenses Fiona’yı kurtarma yolculuğunu anlatıyor. Maskaralıklarla dolu harika bir kadroya sahip olan bu film, hem sizi hem de çocuklarınızı güldürecek.

6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için.

Bambi

Bambi, dünyasını yeni yeni keşfeden bir geyik yavrusudur. Bu süreçte Faline (dişi geyik), Thumper (tavşan) ve Flower (kokarca) ile arkadaş olur. Bambi’nin huzurlu gibi gözüken orman hayatı bir trajediyle sarsılır, avcıların tehlikesiyle ilgili zorlu bir ders öğrenir. Genel olarak, renkli karakterlerden oluşan orman hayatı küçük çocukların çok hoşuna gidecektir.

Genel izleyici kitlesi için.

26. Kayıp Balık Dori

Nemo ve Marlin’le birlikte mutlu mesut yaşayan, herkesin sevdiği unutkan mavi Tang balığı Dori aniden ailesinin kendisini arıyor olabileceğini hatırlayınca Marlin ve Nemo alarak okyanusu aşar ve Kaliforniya’nın prestijli rehabilitasyon merkezi ve akvaryumu olan Deniz Yaşam Enstitüsü’ne gider. Annesiyle babasını bulmaya çalışan Dori, DYE’nin üç ilginç sakininin yardımına başvurur. Bunlar, sık sık çalışanlardan kaçıp duran huysuz ahtapot “Hank”, eko-konumlama becerisinin düzgün çalışmadığını düşünen bir Beluga balinası “Bailey” ve miyop bir balina köpekbalığı olan “Destiny”‘dir. Enstitünün karmaşık iç yüzünü araştıran Dori ve arkadaşları, kusurlarının, dostluklarının ve ailenin sihrini keşfedecekleri, hayatlarını değiştirecek bir maceraya atılırlar. (Kaynak: www.beyazperde.com)

27. İyi Bir Dinazor

Peki ya, dünyaya yeni bir denge getiren bu felaket hiç yaşanmasaydı, dinozorların yok olmasına yol açan meteor dünyayı ıskalamış olsaydı ve biz hala dinozorlarla birlikte yaşıyor olsaydık. O zaman ne olurdu? Pixar Animasyon Stüdyoları sizi Arlo isimli bir Apatozorun sıra dışı bir arkadaş edindiği dinozorlar dünyasında destansı bir yolculuğa çıkartıyor. Arlo, zorlu ve gizemli arazide yolculuk ederken korkularıyla yüzleşmenin gücünü öğreniyor ve gerçekte neler yapabileceğini keşfediyor. (Kaynak: www.beyazperde.com)

28. Cesur

Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor’un okçuluk konusunda oldukça yetenekli ama bir kadar da deli fişek kızlarıdır. Kaderinin kendi elinde olduğuna inan Merinda, ülkede yüzyıllardan beri gelen bir geleneğe karşı çıkar. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, kızıl saçlı kızdan hiç hoşlanmazlar ve Merida’nın kararları krallık içerisindeki düzeni bozar. Bilge Kadın’a başvurduğunda ise uğursuz bir dileğin onu beklediğini öğrenir. Merinda ardı sıra gelen tehlikeli güçlerin farkına varır ve daha fazla gecikmeden korkunç laneti ortadan kaldırmaya çalışırken bir ayndan da gerçek cesaret ile yüzleşir… (Kaynak: www.beyazperde.com)

29. Yukarı Bak

Yukarı Bak’ta rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuk, yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı bir hikayenin başkahramanlarıdır. Maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır… Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur. Pixar stüdyolarının yaratıcılığın zirve yaptığı anlardan biri olan film, animasyonun her yaştan izleyiciye hitap ettiği gerçeğini bir kez daha kanıtlıyor. Her haliyle masum ve dokunaklı olabilen bu öykü, senesinin en iyi animasyon Oscar’ına layık görülmüştü. (Kaynak: www.beyazperde.com)

30. Arabalar

Piston Kupası için The King ve Chick Hicks’e karşı yarışmak üzere Kaliforniya’ya gitmekte olan meşhur yarış arabası Lightning McQueen, kaza ile Radiator Springs adındaki küçük bir kasabanın yollarına zarar verir. Üstelik kendisinin de tamir olması için çok çalışması gerekmektedir. Bu sırada bu olayla beraber o kasabada geçirdiği zamanlarda dostluklar edinir ve gerçek sevgiyi yaşar. Hatta aşkı bile katar yaşamına. Bu küçük kasabada kaldığı sürece değerleri değişmeye başlar. İşte ancak ondan sonra gerçek bir kazanan olmaya hazır hale gelecektir. Arabalar üzerinden hayatın anlamına dokunan keyifli bir animasyon.