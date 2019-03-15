Captain Marvel'in gişedeki başarısı gölgede kaldı

Vizyona girdiği hafta sonu 456 milyon dolar gişe rakamıyla sinema tarihinin iyi 6. açılışına imza atan Captain Marvel, aynı başarıyı seyirci oylarında gösteremedi. Marvel Evreni'nin hayranları ve IMDb kullanıcıları gişenin aksine filmin puanını düşük tuttu. İşte seyircilerin oylarıyla belirlenen IMDb'nin verilerine göre Marvel Sinema Evreni içindeki son puan durumu...
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21. The Incredible Hulk (2008)
6,8
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20. ilk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
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19. Iron Man 2 (2010)
7
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18. Thor: KaranlIk Dünya (2013)
7
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17. Thor (2011)
7
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16. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,1
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15. Captain Marvel (2019)
7,1
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14. Demir Adam 3 (2013)
7,2
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13. Ant-Man (2015)
7,3
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12. Black Panther (2018)
7,3
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11. Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
7,4
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10. Doktor Strange (2016)
7,5
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9. Örümcek-Adam: Eve Dönüş (2017)
7,5
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8. Galaksinin Koruyucuları 2 (2017)
7,7
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7. Kaptan Amerika: Kıs Askeri (2014)
7,8
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6. Kaptan Amerika: Kahramanların Savasi (2016)
7,8
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5. Iron Man (2008)
7,9
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4. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
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3. Yenilmezler (2012)
8,1
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2. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,1
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1. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5