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Angelina Jolie Setlere Dönüyor

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Angelina Jolie Setlere Dönüyor
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Son olarak 2015'te Brad Pitt ile başrolünde gördüğümüz ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği 'By the Sea' filminde gördüğümüz aktris, gerilim filmiyle beyazperdeye dönüyor.

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ABD'li yıldız Angelina Jolie, Michael Koryta’nın kitabından sinemaya uyarlanacak olan gerilim türündeki Those Who Wish Me Dead filminde rol alacak. Filmin gelişme aşamasında olduğu ve yönetmen koltuğuna Taylor Sheridan'ın oturacağı duyuruldu.

Veronica Mars, Sons of Anarchy, 12 Strong, Yellowstone gibi önemli yapımlardan bildiğimiz Taylor Sheridan kitabı senaryolaştırdığını açıkladı.

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Senaryosu tamamlanan filmin çekimleri için yönetmen Taylor Sheridan'ın devam etmekte olan ve Kevin Costner'ın başrolü olduğu Yellowstone dizisinin çekimlerini bitirmesi bekleniyor.

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