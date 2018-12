Ağlamaktan İçinizi Dışınıza Çıkartacak 11 Kore Dram Filmi

2000’li yılların başında Kim Ki-duk’un Boş Ev ve Park Chan-wook’un İhtiyar Delikanlı’sıyla başlayan Güney Kore sinemasına olan sevgimiz yıllar geçtikçe arttı. Kore dizi ve film sektörü de bu sürede dünyada hak ettiği yere ulaştı. Klişe konulardan sıkılanlara ilaç gibi gelen yapımlarıyla Kore sinemasında son yıllarda öne çıkan duygusal filmleri derledik.

1. The Way Home – Jibeuro (2002) IMDB Puanı: 7,9

Şımarık büyütülen yedi yaşındaki Sang-woo, annesi iş aramak için şehre gittiğinden köyde yaşayan anneannesinin yanında kalır. Saygısız ve bencil bir çocuk olan Sang-woo, anneannesinin dağları aşan sabrı, özverisi ve alçakgönüllülüğü sayesinde bambaşka bir çocuğa dönüşür.

Kızı So-Ra’yla yaşayan ve bekâr bir anne olan Go-Eun gelinlik tasarımcısıdır. Kanser hastası olduğunu ve sayılı günleri kaldığını öğrenen Go-Eun kızı için bir gelinlik de dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmak istemektedir. Annesinin durumu kötüleşince So-Ra durumu anlar ve annesinin isteklerini yerine getirmek için çabalar.

Sieun’un annesi küçük yaşta ölmüştür. O da doğumda annesi ölen Thunder isimli tayla arkadaş olur. Babası, kızının tıpkı annesi gibi atlara düşkün olmasını istememektedir ve Thunder’ı satar. Sieun bunun üzerine evden kaçar.

4. Along With the Gods: The Two Worlds – Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol (2017) IMDB Puanı: 7,3