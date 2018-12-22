Ağlamaktan İçinizi Dışınıza Çıkartacak 11 Kore Dram Filmi

2000’li yılların başında Kim Ki-duk’un Boş Ev ve Park Chan-wook’un İhtiyar Delikanlı’sıyla başlayan Güney Kore sinemasına olan sevgimiz yıllar geçtikçe arttı. Kore dizi ve film sektörü de bu sürede dünyada hak ettiği yere ulaştı. Klişe konulardan sıkılanlara ilaç gibi gelen yapımlarıyla Kore sinemasında son yıllarda öne çıkan duygusal filmleri derledik.

1. The Way Home – Jibeuro (2002) IMDB Puanı: 7,9

Şımarık büyütülen yedi yaşındaki Sang-woo, annesi iş aramak için şehre gittiğinden köyde yaşayan anneannesinin yanında kalır. Saygısız ve bencil bir çocuk olan Sang-woo, anneannesinin dağları aşan sabrı, özverisi ve alçakgönüllülüğü sayesinde bambaşka bir çocuğa dönüşür.

2. Wedding Dress – We-ding-deu-re-seu (2010) IMDB Puanı: 7,7

Kızı So-Ra’yla yaşayan ve bekâr bir anne olan Go-Eun gelinlik tasarımcısıdır. Kanser hastası olduğunu ve sayılı günleri kaldığını öğrenen Go-Eun kızı için bir gelinlik de dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yapmak istemektedir. Annesinin durumu kötüleşince So-Ra durumu anlar ve annesinin isteklerini yerine getirmek için çabalar.

3. Lump of Sugar – Gakseoltang (2006) IMDB Puanı: 6,6

Sieun’un annesi küçük yaşta ölmüştür. O da doğumda annesi ölen Thunder isimli tayla arkadaş olur. Babası, kızının tıpkı annesi gibi atlara düşkün olmasını istememektedir ve Thunder’ı satar. Sieun bunun üzerine evden kaçar.

4. Along With the Gods: The Two Worlds – Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol (2017) IMDB Puanı: 7,3

İtfaiye eri Ja-Hong bir yangın sırasında hayatını kaybeder. Öbür dünyaya geçtiğinde 49 gün boyunca 7 denemeden geçecek ve başarılı olursa reenkarne olup dünyaya dönecektir.

5. The Classic – Keulraesik (2003) IMDB Puanı: 7,9

Ji-hae’nin babası o daha küçük bir kızken ölmüştür. Annesiyse yurtdışında çalışmaktadır. Üniversitede okuyan Ji-hae, annesine ait aşk mektupları bulur, fakat mektuplar annesinin evlenmeden önceki sevgilisi Jun-ho’ya aittir.

6. Hello Ghost – Hellowoo goseuteu (2010) IMDB Puanı: 7,6

Sang-Man yalnız olduğu için yaşamaktan sıkılır ve intihar etmeye karar verir. Bir köprüden atlayan Sang-Man intihar girişiminden yaralı kurtulur ve hastaneye getirilir. Bu olaydan sonra Sang-Man hayaletleri görmeye başlar. Yardım almak için bir şamana giden Sang-Man’ın hayaletlerden kurtulmak için onların garip isteklerini yapması gerekmektedir.

7. A Moment to Remember – Nae meorisokui jiwoogae (2004) IMDB Puanı: 8,2

Cheol-Su ile Su-jin birbirlerine delice âşık bir çifttir. Ancak 27 yaşındaki Su-jin, Alzheimer’ın nadir görülen bir türüne yakalanır ve anıları birer birer yok olmaya başlar.

8.- Miracle in Cell No. 7 – 7-beon-bang-ui seon-mul (2013) IMDB Puanı: 8,2

Ryoo Seung-Ryong kızını çok seven zihinsel engelli bir babadır. Bir yanlış anlaşılma sonucu çocuk kaçırma ve cinayetle suçlanır. Hapishaneye düşen ve idam cezası verilen talihsiz adam, kızını görmek istemektedir. Hapishanede hücre arkadaşlarıyla, bir mucize gerçekleştirmek için plan yaparlar.

9. Late Blossom – Geu-dae-leul sa-rang-hab-ni-da (2011) IMDB Puanı: 7,4

Aynı mahallede yaşayan iki yaşlı çiftin hayatı kesişir. Aksi bir ihtiyar olan Kim Man-Suk bir gün motosikletiyle süt dağıtırken Bayan Song’la karşılaşır ve ona bir şeyler hissetmeye başlar. Jang Kun-Bong ise otoparkta çalışmaktadır ve Alzheimer hastası bir eşi vardır.

10- Silenced – Do-ga-ni (2011) IMDB Puanı: 8,0

Silenced gerçek olaylara dayanan bir film. Kang In-Ho, kızının ameliyatı için işitme engelliler okulunda ücretli öğretmenlik yapmaktadır. Gittiği okulda çocukların tacize ve şiddete uğradığını fark eder. Seo Yoo-jin ise İnsan Haklarını Koruma Merkezi’nde çalışmaktadır. Okulda çocuklara yapılanları ortaya çıkarmak için Kang In-Ho’yla birlikte çalışırlar.

11. Hope – So-won (2013) IMDB Puanı: 8,3

Yağmurlu bir günde okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki So-won kaçırılır. Saatler sonra küçük kızın ailesi polis tarafından aranır ve kızlarının tecavüze uğradığı ve hastanede olduğu söylenir. 2008 yılında yaşanan gerçek bir olaya dayanan film, yüreğinizi paramparça ederken adalet sistemini ve her toplumda bulunan insanlık dışı canlılar karşısında ne yapacağınızı sorgulamanıza neden oluyor.