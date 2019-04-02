9 günlük sinema buluşması başlıyor

LTB’nin 11 yıl aradan sonra düzenlediği 6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali, 4 Nisan Perşembe gecesi başlıyor. 12 Nisan’a kadar sürecek festivalde 24 ülkeden 41 film gösterilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) 4 Nisan Perşembe gecesi saat 20.30’da gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak.

Yönetmen Emin Alper’in “Kız Kardeşler” filminin gösterimi ile açılacak festival, 11 yıl aradan sonra sinemaseverlerle buluşacak.

4-12 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’nın farklı mekanlarında yer alacak festival kapsamında, KKTC dâhil olmak üzere 24 ülkeden 41 film gösterilecek.

Lefkoşa’da onlarca sivil toplum örgütü, kurum-kuruluş, üniversite ve işletme de paydaş olarak festivalde yer alırken şehrin birçok yerine ulaşacak festival, yerel yönetim-sivil toplum işbirliğinin güzel bir örneği olarak yapılacak.

HARMANCI: “BAHARI ÇOK ÖNEMLİ BİR FESTİVALLE KARŞILAYACAĞIZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin 41 filmlik bir programla sinemaseverleri 9 günlük sinema dolu bir maratona davet ettiğini ifade ederek “Umuyoruz ki bu baharı çok önemli bir festivalle karşılayacağız” dedi.

7 BÖLÜMDE 7 FARKLI RENK

Festival kapsamında “Büyülü Beyazperde” bölümünde 14 uzun metrajlı sinema filmi, “Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde 4 belgesel, ”, “Kısa Filmler Kuşağı” bölümünde üniversite öğrencilerine yönelik seçilmiş 10 kısa film, “Engelsiz Sinema” bölümünde özel gereksinimli bireylere yönelik 5 film, “Kuir Sinema” bölümünde 5 kısa kuir filmi ve bir belgeseli, “Mahkumları Kucaklayan Sinema” bölümünde mahkumlar için seçilmiş bir film ve ”Çocukları Kucaklayan Sinema” bölümünde ilkokul çocuklarına yönelik bir animasyon gösterilecek.

14 UZUN METRAJ FİLM AVEUE CİNEMAX’TA GÖSTERİLECEK

“Büyülü Beyazperde” bölümündeki uzun metrajlı filmler Avenue Cinemax’ta 12.30, 15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterilecek.

Sadece bu bölümdeki filmlerin ücretli/biletli olduğu festivalde, diğer gösterimler ücretsiz olacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 10 TL karşılığı satılacak biletler ve festival konusunda daha detaylı bilgi 22 78782 numaralı telefondan ya da www.lefkosabelediyesi.org internet adresinden elde edilebilecek.

BELGESELLER ARABAHMET KÜLTÜR EVİ, KISA FİLMLER ÜNİVERSİTELERDE…

Belgesel film gösterimleri Arabahmet Kültür Evi’nde, kısa filmler 8-12 Nisan tarihleri arasında sırasıyla AKÜN, YDÜ, UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de yer alacak.

Özel gereksinimli bireylere yönelik filmler ise 8-12 Nisan arası YDÜ Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde yer alacak.

“Kuir Sinema” belgesel ve kısa film seçkisi EMAA’da, çocuklara yönelik müzikli belgesel film gösterimi Lefkoşa AKM’de, ilkokul öğrencilerine yönelik animasyon 8-12 Nisan arasında her sabah saat 11.00’de Avenue Cinemax’ta ve mahkûmlara yönelik film gösterimi ise 12 Nisan’da Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşecek.

EMİN ALPER CUMA SAAT 18.00’DEKİ “KIZKARDEŞLER” GÖSTERİMİNE KATILACAK

Festivalde “Kız Kardeşler” filmi yönetmeni Emin Alper ve oyuncusu Kayhan Açıkgöz, “Umutlu Bir Hikâye” ile “Müzikli Bir Hikaye” belgesellerinin yönetmeni Jale İncekol ve “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin yönetmeni Aydın Orak ile kısa film yönetmenleri Umut Subaşı, Gökhan Kaya, Buğra Mert Alkayalar, Elif Sözen ve Onur Yağız konuk olarak yer alarak, filmleri sonrasında izleyici ile buluşacak.

