2018'in son günlerinde yeni yıl heyecanı başladı bile... IMDb 2019 için kaçırmamanız gereken 10 filmi listeledi...

1. Captain Marvel

2. Avengers: Endgame

3. Dark Phoenix

4. Once Upon a Time in Hollywood

5. The Irishman

6. It: Chapter Two

7. Glass

8. Joker

9. Aladdin

10. Hellboy