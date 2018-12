2018’in En iyi filmleri

Bu yıl sinema sektöründe bol bol drama, korku ve macera izledik. Bazı yapımlar yere göğe sığdırılamazken bazı yapımlar ise yerden yere vuruldu. İşte Entertainment Weekly (EW) editörlerine göre 2018 yılının en iyi filmleri.

Lean on Pete

Aynı adlı romandan beyazperdeye uyarlanan Lean on Pete, 15 yaşındaki Charley Thompson’ın "Lean on Pete" adında başarısız bir yarış atı ile arkadaşlığını konu alır.

First Man (Ay’da İlk İnsan)

Whiplash ve La La Land’den sonra beklentileri bir hayli yükselten genç yönetmen Damien Chazelle, 2018 yılını boş geçmedi. Neil Armstrong’un biyografisini konu alan First Man (Ay’da İlk İnsan), yılın en iyilerinden biri olarak listelerdeki yerini almayı başardı.

Mission: Impossible – Fallout (Mission: Impossible – Yansımalar)

Uslanmaz aksiyonseverler için adeta bir vaha olan Mission: Impossible – Fallout (Mission: Impossible – Yansımalar), yüksek temposu ile gönüllerde taht kurdu. Yaşlanmak nedir bilmeyen Tom Cruise’un her zamanki gibi başrolü üstlendiği serinin hayranları, beklentileri bir hayli yüksek olarak bir sonraki filmi beklemeye başladı bile.

Sorry to Bother You (Rahatsız Ettiğim için Özür Dilerim)

Ülkemizde vizyona girmeyen Sorry to Bother You (Rahatsız Ettiğim için Özür Dilerim), gösterildiği tüm festivallerden tam puan aldı. Yılın en orijinal filmlerinden biri olan bu tuhaf yapımın yönetmen koltuğunda Boots Riley oturuyor.

Suçlu (Den skyldige - The Guilty)

Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görülen "Suçlu" adlı filmin yönetmen koltuğunda Gustav Möller oturuyor.

Eighth Grade

Komedyen Bo Burnham'ın ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan Eighth Grade, Sundance Film Festivali'nde yarışmış ve eleştirmenler tarafından övgülerle karşılanmıştı. Elsie Fisher'ın başrolünde yer aldığı, sanal dünyanın kendini iyice gösterdiği modern bir büyüme hikâyesi olan film, ülkemizde vizyona girmemiş olsa da yurtdışında çok ses getirdi.

Burning (Şüphe)

Koreli Lee Chang-dong imzalı Burning (Şüphe), bu yıl ilk kez Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu. Chang-dong filminde, Murakami’nin kısa hikayesini Faulkner’ın dünyasıyla bir araya getirerek gücünü edebiyattan alan bir dünya kuruyor. Eleştirmenler tarafından “muazzam” olarak nitelendirilen film en iyi filmler listelerinde ilk başlarda yer alıyor.

Green Book (Yeşil Rehber)

Oscar ödüllü Mahershala Ali ile usta sanatçı Viggo Mortensen’i bir araya getiren Green Book (Yeşil Rehber), yılın son dönemlerinde gelen sürpriz yapımlardan biriydi. 60’ların Güney Amerika’sında geçen film Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ile şoförü Tony’nin yol hikayesini konu alıyor.

Roma

Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón’un kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çizdiği Roma, tüm otoriteler tarafından yılın en iyi filmi olarak gösterilmekte.

The Favourite (Sarayın Gözdeleri)

Yunan sinemasının yüz akı Yorgos Lanthimos’un övgülere doymayan Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi 2018’e damga vuran yapıtların başında geliyor.